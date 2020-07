A Kríziskezelő Központban megújul a vizesblokk, és kazáncsere is várható

A tervezett felújítások egy része a koronavírus miatt későbbre tolódik, ám vannak olyan korszerűsítési munkák, melyek nem halaszthatók.

A nyári időszak rendszerint lehetőséget ad arra, hogy a városi tulajdonban lévő köz­intézmények – bölcsődék, óvodák, iskolák – épületei megújuljanak. Az idei évben a járványhelyzet miatt kevesebb ideig tartanak zárva az egyes létesítmények. Arról, hogy idén miként alakulnak a nyári munkálatok, illetve hogy a járvány mennyire írta felül az előzetes terveket, a székesfehérvári önkormányzatot kérdeztük.

– A 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetet ugyan már visszavonták, azonban a gazdasági következményeinek felmérése jelenleg is zajlik, hosszabb távú hatásának mértéke bizonytalan. Ennek következtében a 2020. évi költségvetés – és az abban tervezett fejlesztések – átgondolására kényszerültünk. A kiadási előirányzatok jó részét átcsoportosítottuk a járvány megelőzése, következményeinek elhárítása céljaira – mondta kérdésünkre Cser-Palkovics András polgármester. Azt is megtudtuk azonban, hogy vannak olyan beruházások, melyek nem halaszthatók, ilyen például a Szárazréti Idősek Otthonának tűzvédelmi átalakítása, valamint az itt található gépészeti és villamos hálózat felújítása. A Székesfehérvári Kríziskezelő Központ Kikindai utcai épületében a nyár folyamán megújul a vizesblokk, és a kazáncserére is sor kerülhet. Emellett megújul a Hosszúsétatéri Óvoda villamos hálózata, valamint uniós pályázat keretében új udvari játszó­eszközök kerülnek a város öt óvodájába.