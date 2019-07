A Közút Fejér megyei korlátozásai, módosításai a közlekedőket védik

A 63-as főúton Abán át közlekedők már megszokhatták az új „rendet”: a 60-as sebességhatárt jelző táblák eltűntek, helyükre 70-es és 50-es korlátozó táblák kerültek. Most főként a megye északi részén módosultak a számok.

A döntést nagyban befolyásolja egy útszakasz veszélyességi foka, de lakossági és önkormányzati kezdeményezés is alapja lehet egy-egy ilyen módosításnak – tudtuk meg az illetékes Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályától.

– A társaságunk kezelésében lévő gyorsforgalmi és főúthálózaton bizonyos szakaszokon időszakos – ötévenként esedékes – forgalmirend-felülvizsgálatot tartottunk, illetve tartunk. Ezek a vizsgálatok 2018-ban 749 kilométer, 2019-ben 1049 kilométer főutat érintenek országosan – írták megkeresésünkre küldött válaszukban.

Változások Fejérben

A levélből az is kiderül: a Közút kezelésében lévő gyorsforgalmi és főúthálózaton 2018-ban tizenkilenc, 2019 első öt hónapjában tíz helyszínen csökkentették a megengedett sebességet. Fejér megyét tekintve ez a következő helyszíneket érinti: tavaly korlátozták az 1. számú főút 29+611-es kilométere és a 29+987-es kilométere közötti szakaszt, ahol 60 kilométer per óráról 40 kilométer per órára csökkent a sebesség a veszélyes ív és a keresztirányú kerékpáros forgalom miatt. Csökkent az elérhető maximális sebesség az 1. számú főút 34+966-tól 35+361-ig tartó, az óbaroki csomópontban található szakasznál is, itt 90 helyett 60 kilométer per órával haladhatnak a közlekedők a balesetveszély miatt. A 64-es számú főúton pedig a 8+448-as kilométertől a 8+895-ös kilométerig tartó szakaszon a gyalogos közlekedők biztonságát garantálva 50 helyett 40 kilométer per órában határozták meg a maximális sebességet.

Idén az 1. számú főút 29+239 és 29+781 közötti szakaszán vezettek be korlátozást, itt a Bicske keleti csomópontban 90-ről 60 kilométer per órára csökkent a sebesség, valamint a 801-es jelzésű út 2+951-es és 3+130-as kilométere között a lakott területen kívüli zártkerti ingatlanok miatt 90 helyett legfeljebb 60 kilométer per órával közlekedhetnek az úton lévők.

Cél a forgalombiztonság növelése

– Az említett helyszíneken a sebességet jellemzően nem az időszakos forgalmi rend felülvizsgálatával összefüggésben, hanem üzemeltetési tapasztalatok, illetve lakossági és önkormányzati kezdeményezés alapján módosítottuk. A sebességhatárokon a forgalombiztonság növelése érdekében változtattunk például a kerékpáros átvezetéseknél, az autóbusz-megállóhelyek térségében, valamint a fokozott gyalogos mozgással érintett szakaszokon – tájékoztattak.