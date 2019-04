A közrendet szolgálják a bodajki polgárőrök és a tűzoltók

A kisváros önkormányzata számára nagyon fontos a bodajkiak biztonsága, ezért is támogatják számottevő összeggel a helyi polgárőr és tűzoltó egyesületet.

A kisváros önkormányzata számára nagyon fontos a bodajkiak biztonsága, ezért is támogatják számottevő összeggel a helyi polgárőr és tűzoltó egyesületet – mondta el Wurczinger Lóránt polgármester, aki arról is beszámolt, hogy ennek a törekvésnek a jegyében juttattak most egy százezer forint értékű okostelefont a körzeti megbízottnak.

A készülék az Országos Rendőr-főkapitányság új szoftverének elérésére is alkalmas, így a körzeti megbízott a nap 24 órájában tájékozódni tud a körzetben történtekről, valamint hozzáfér az esetekkel kapcsolatban a személy- és gépjármű-nyilvántartásokhoz is.