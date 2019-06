A következő hetekben több hadgyakorlat hangja is eléri megyénket

Több olyan hadgyakorlat is zajlik jelenleg az országban, amelynek katonai mozgásait megyénkben is észlelheti a lakosság. Ha máshogy nem, hát a lövések által, amelyek messzire elhallatszanak majd.

Fejér megyeszékhelye nemcsak a térségben folyó hadgyakorlatok miatt játszik fontos szerepet, hanem azért is, mert a Magyar Honvédség Parancsnoksága és a Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem (NFIU) is Székesfehérváron található. A jelenleg több helyszínen is zajló gyakorlat közül az egyik a Börgöndöt is érintő Black Swan, azaz a Fekete Hattyú névre keresztelt mozgás.

Soha ennyi tüzérségi eszköztípus nem volt még talán Magyarországon

Erre június 2-a és június 21-e között kerül sor, amelyet a Magyar Honvédség mellett az Európában Állomásozó Amerikai Különleges Műveleti Erők Parancsnoksága, valamint az Európában Állomásozó Amerikai Szárazföldi Haderő Parancsnoksága szervez. Ebben a hadgyakorlatban a magyar fél vezeti azt a többnemzetű különleges műveleti komponensparancsnokságot, amelynek alárendeltségében magyar és nemzetközi különleges műveleti osztagok gyakorlatoznak a szárazföld, a haditengerészet és a légierő elemeinek bevonásával. A Saber Guardian nevű hadgyakorlat részeként zajló művelet a Fekete-tenger térségét célozza, végrehajtási helye pedig Magyarország mellett Bulgária, Románia, Horvátország, Szlovénia és Észak-Macedónia.

– Olyan elképzelt, mesterséges forgatókönyvet valósítunk meg, amely arról szól, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei hogyan tudnák támogatni a déli régiós országokat – fogalmazott Birovecz István ezredes, a gyakorlattervezésbe bevont főtiszt. Ehhez telepítenek szövetséges erőket, ezért vannak az utakon a katonai konvojok, katonai vonatok. Mióta a gyakorlat elkezdődött, számos katonai oszlop és vasúti szerelvény ment át és érkezett az országba, amely igen jelentős számú katona és technikai eszköz mozgását jelenti. A hadgyakorlatok hanghatásai azonban még csak ezek után kezdődnek…

Az amerikai, úgynevezett nagy láthatóságú gyakorlatban részt vevő országok – köztük Magyarország – a nemzeti hadgyakorlataikat időben és térben szinkronizálták az amerikaiakkal. Éppen ezért például a Breakthrough, azaz Áttörés 2019 éleslövészettel egybekötött, magyar–amerikai tűztámogatási és célkezelési gyakorlatra a Magyar Honvédség Központi Gyakorló-és Lőtéren – Veszprém, Hajmáskér, Bakonykúti, Újdörögd, Várpalota és Tapolca térségében – május 30-a és június 20-a között kerül sor.

Látványos mozgásokkal jár

Az amerikai résztvevők több rakéta-sorozatvető és ágyútarackos alegységgel vesznek részt a gyakorlaton, s ennek köszönhető, hogy évtizedek óta nem volt annyi tüzérségi eszköztípus Magyarországon – és így Fejér megyében sem –, mint most.

A másik a Szentesi Fokos 2019, amely olyan többnemzetű vízi átkelési gyakorlat – május 31. és június 12. között –, amely ebben az időszakban szintén intenzív katonai gépjárműmozgásokkal jár. Jelenleg zajlik továbbá a Soft Caps 2019, a Magyar Honvédség Civil–Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ saját gyakorlata. Az Immediate Response 2019 nevű hadgyakorlat utolsó fázisa szintén most zajlik Magyarországon, melynek során a több mint kilenc nemzetből álló többnemzetű zászlóalj azt gyakorolja, hogyan tudja átlépni a magyar határt különböző szövetségi tagságok esetén. Ez is látványos mozgásokkal jár, hétfőn például hat menetoszlop közel 700 katonával haladt keresztül az országon Taszárra, ahonnan kedden éjjel visszaindult Horvátországba.