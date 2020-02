A kövérre dagadt velencei botrányban újabb szereplő lépett színre

Háború Velencén? Erőemberekkel érkezett az építkezésre a polgármester címmel korábban anyagot közöltünk, amelyből kiderült, hogy a velencei önkormányzat egy vagyonvédelmi társasággal lezáratta azt a területet, ahol a közel ötmilliárdos uszodaberuházás megkezdődött.

Abban az írásunkban beidéztük Gerhard Ákos polgármester közleményét, amit a város honlapján jelentetett meg. A beruházás leállításának előzményeiről és esetleges következményeiről ugyanabban a cikkben nyilatkozott Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszteri biztos, valamint a korábbi polgármester, Koszti András és a területen élő országgyűlési képviselő, L. Simon László is.

Talán kicsit furcsa fordulattal jelentkezett egy Pro Complex Kft. nevű cég egyik megbízottja, hogy az üggyel kapcsolatban bizonyos magyarázatot adjon. Levelében a megbízott Mikó István nem közölte, hogy miként kerül az említett cég a képbe, csak feltételezni tudjuk, ők látják el a terület őrzését. Ha ez így van, akkor még furcsább az, hogy ez a kft. tesz kísérletet arra, hogy az önkormányzat nevében megmagyarázza a kialakult helyzetet. Éppen ezért eleget téve Mikó István kérésének, levelét változtatás nélkül, természetesen a helyesírási hibákat sem javítva – nem tudhatjuk, van-e szándékolt elírás – leközöljük. Feltételezhető, hogy e vaskos írás megjelenése után újabb reakciókra számíthatunk.

Az eredeti levél

„Az önkormányzat 2019. Október 14.- napját követően több alkalommal megkereste a résztulajdonában álló Velence Plus Kft. törvényes képviselőjét és a társaság többi tagját annak érdekében, hogy az uszoda projekt beruházás megvalósítása zökkenőmentes lehessen. László Csaba ügyvezető és a beruházásban résztvevő további jogi személyek törvényes képviselői , olyan alapiratokat sem tudtak bemutatni mint például a telekingatlan kizárólagos tulajdonosának joghatás kiváltására alkalmas hozzájáruló nyilatkozata az építési tevékenység megkezdéséhez, birtokbaadási jegyzőkönyv. Ezek hiányában ugyanis kivitelezési munka nem kezdődhetett volna meg az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező telken. László Csaba ügyvezető maga állította az utolsó egyeztetésen ahol magam is jelen voltam, hogy a beruházásról nem készült üzleti terv , fogalmuk sincs arról, hogy mennyibe kerül a beruházás ,majd az azt követő üzemeltetés , tehát milyen terhet ró az újonnan elkészülő Uszoda projekt üzemeltetése Velence város polgáraira illetve az önkormányzatra. László Csaba az önkormányzat kérdésére azt is elmondta, hogy nem tudja mennyi összeg áll rendelkezésre a TAO támogatásból de a teljes beruházásra egyelőre nincs fedezet, tekintve, hogy a beruházás kizárólag TAO támogatásból épül. Ezen egyeztetést követően megállapításra került, hogy az építési tevékenység hatóság által történő azonnali leállítása nemcsak szükségszerű hanem teljesen indokolt is volt.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat több alkalommal felhívta a kivitelező figyelmét a kivitelezési munkák haladéktalan befejezésére és a kivitelező ”állagmegóvásra„ hivatkozva ma már az alapszerelési szintezési betonozást is elvégezte, így az önkormányzatnak egyetlen lehetősége maradt arra, hogy idejében megállítsa a visszafordithatatlan folyamatokat , mégpedig az, hogy saját birtokában és tulajdonában lévő területet a további jogellenes építési tevèkenysègtől elzárja.

A jelenlegi elzárás határát a közhiteles földhivatali nyilvántartás szerint szolgalmi jog biztosítja az Önkormányzat részére, így álláspontom szerint nincs szó a biztonsági szemèlyzet jogellenes magatartásáról.

Véleményem szerint viszont a tilos önhatalom , mely a birtokháborítás megállapításának alapfeltétele , éppen a kivitelező és érdekkörébe tartozó jogi és természetes szemèlyek vonatkozásában merül fel akként, hogy olyan területen folytatnak építési tevékenységet , mely részükre soha sem lett átadva, soha nem lett építési tevékenység megkezdése ezen a területen engedélyezve az önkormányzat mint tulajdonos által és az illetékes építés hatóság ezen hiányosságokat észlelve rendkívül körültekintően eljárva le is állította ezt a tevékenységet.

Úgy gondoljuk, hogy bármely beruházás vonatkozásában helytálló az a megállapítás, hogy kizárólag olyan beruházás kivitelezése, támogatása szükséges , amelynek költségei előre és maradéktalanul rendelkezésre állnak, olyan üzleti terv alapján készül a beruházás mely profitorientált vagy amennyiben előreláthatólag veszteséggel üzemeltethető úgy pl. jelen esetben az Önkormányzat pontosan tudja , hogy ezen veszteséget honnan, milyen módon tudja pótolni, van-e olyan lehetősége, hogy esetlegesen szerződéseinek újratárgyalása útján további bevételt generál és azt a veszteségek finanszírozására fordítja . Amennyiben ezen alapinformációk hiányoznak úgy bármely beruházás pusztán hazárdírozásra alapított és kizárólag kárt okoz.

Álláspontom szerint Velence Önkormányzata és lakossága támogat minden olyan projektet mely átlátható, biztos alapokon nyugszik, fedezettel rendelkezik és nem ró további terhet a település lakóira és az önkormányzatra annál mint amelyet most is viselnek.„

Tisztelettel:

dr. Mikó István

Pro Complex Kft.