A koronavírus sem állhat a gyerekek ünnepének útjába Fejérben

1950 óta május utolsó vasárnapján a világ számos országában a gyermekeket ünnepeljük. Ez alól hazánk sem képez kivételt, ám az idei év a járványhelyzet miatt mindenképp más lesz, hiszen az elmaradó városi programok miatt a családoknak kreatívabb ötleteket kellett bevetniük, ha kárpótolni szeretnék utódjaikat.

Ha a kicsi boldog, mindenki boldog

A székesfehérvári Sztupovszky családot tagadhatatlanul megviselte a koronavírus-járvány okozta kijárási korlátozás. A családapa, Zoltán elmondta, számukra kicsit olyan volt az egész, mint egy rémálom: féltek attól, hogy elveszítik munkájukat a kialakuló gazdasági helyzetben, emellett 2 éves kisfiukon, Marcin is látták, hogy nagyon szeretne menni játszani a barátaival, kastélyokat építene a zöld lombok árnyéka alatt meghúzódó homokozókban, ám erre az év első felében egyáltalán nem volt lehetősége. Zoltán és Melitta kisfia az előző évben még túl kicsi volt ahhoz, hogy igazán értékelni tudja a nagyobb rendezvényeket, ám karácsonykor már a Télapó és a feldíszített fa is nagyon érdekelte. Még a korlátozások előtt fiuk születésnapját meg tudták ünnepelni az unokatestvéreivel, hasonlóan tervezték a gyermeknapot is eltölteni.

– Marci márciusban töltötte be a második életévét, és az idei lett volna az első olyan éve, amikor úgy igazán megtapasztalhatta volna, milyen is egy városi gyermeknap. Az eredeti terveik szerint ugyanis a fiatalok nyakukba vették volna a várost, és a gyermeknapjuk a vattacukor, körhinta, dodzsem, vurstli jegyében telt volna, ahogy egy normál gyermeknap zajlik. A koronavírus azonban közbeszólt, így idén másként fog telni ez a nap, de csakis idén!

Az elmúlt hetekben úgy pihentük ki a hétköznapok fáradalmait, hogy elmentünk vidékre az ottani házunkba, ahol van egy nagy kert, és lehetett epret szedni, homokozni, kiscicákkal játszani. Marci számára ez óriási élmény volt, így ezt tervezzük megismételni a hosszú hétvége során is, kiegészítve azzal, hogy édesapám születésnapját is meg fogjuk ünnepelni online.

Azt gondolom, hogy szerencsések voltunk abból a szempontból, hogy mindössze két hónapig tartott az az időszak, amit bezárva kellett eltölteni. Ez nem rövid idő, de sokkal hosszabb is lehetett volna. Mióta lazábbak lettek a szigorítások és Marci ismét csúszdázhat, homokozhat a játszótereken, mindannyian jobban érezzük magunkat, hisz látjuk rajta, hogy boldog, és ha ő boldog, nekünk sem lehet panaszunk semmire!

A jövővel kapcsolatban a család elmondta, idén nyáron a külföldi, de még a balatoni vakáció is elmarad, a már korábban említett vidéki ház fogja a menedéket nyújtani a nyáron is, ősszel pedig házassági évfordulójuk alkalmából terveznek egy hosszú hétvégés wellness pihenést, természetesen Marcival együtt, mellyel kicsit pótolni tudják a nyári lubickolást is.

Sok minden nem változott, és közben mégis

Az Opel Találkozósok Fejér Megye csapatának vezetője, Juhász Tamás és felesége 2019-ben lettek szülők, egy gyönyörű kislány, Maja teszi szebbé azóta a mindennapjaikat. A sors fintora, hogy rögtön egy világjárvánnyal kellett szembenézniük.

– A korlátozások alatt úgy döntöttünk, hogy inkább üzemanyagra áldozunk és nem érintkezünk emberekkel. Beültünk az autóba és négy keréken „sétáltunk” a Balaton és a Velencei-tó környékén. Ezzel Majának is meg tudtuk mutatni a zöldellő fákat, a tavaszodó tájat, persze ügyelve a biztonságra, már csak azért is, mert ő nagyon pici és nagyon féltettük. Cél nélküli csavargás volt ez, mégis óriási segítség abban, hogy ne zavarodjunk bele a karanténba – mesélte a fiatal apuka.

A szülőségre készülve előre megterveztek mindent, aminek persze negyede sem valósult meg, ám Tamás szerint mindez nem akadályozta meg abban, hogy a gondolkodása egy pillanat alatt az autó bütyköléséről a gyermeknevelésre álljon át. Mint mondja, apának lenni hatalmas felelősség, de csodálatos érzés, ha pedig az ember nem kihívásként tekint a gyermekre, hanem egy vele élő kisemberre, akkor még nehéznek sem tűnik a dolog.

Felesége, Anett szintén csodaként tekint az anyaságra, hiába jár ez rengeteg munkával és áldozattal, és rendkívül büszke férjére, amiért rengeteg segítséget nyújt nekik, amikor csak tud, Majával foglalkozik, biztosítva ezzel az édesanyának néhány szusszanásnyi időt.

Sosem fogom megbánni, hogy anya lettem! Sok minden nem változott és közben mégis, hiszen a bulik és a kirándulások helyét a Picur vette át, mondhatni új főnök van a környéken. Igyekszünk Maját mindenhová magunkkal vinni, a lehető legkevésbé terhelve a nagyszülőket, dédszülőket, főleg a vírusos helyzetben.

Eredetileg a gyermeknapot vagy Horvátországban vagy Székesfehérváron ünnepelték volna, mint mondták, Fehérváron mindig jó programok vannak ilyenkor, amit kicsik és nagyok egyaránt élvezhetnek. Pónilovaglásra például kérdés nélkül ellátogattak volna. Tamás szerint a kicsi biztosan műszaki beállítottságú lesz, hisz folyamatosan babrál a kütyükkel, imádja az autók hangját, így akár egy autós showra is minden további nélkül elvinnék magukkal. Nyáron mentek volna a debreceni Disneylandbe is.

Mivel azonban ezekre nem kerülhet sor, így egy állatkertet céloznának meg, Majával már korábban jártak ilyen helyen és a kicsi nagy élvezettel nézte az állatokat. Emellett nagy álom egy cirkuszi szafari park is. A család előtt pedig egy újabb fontos mérföldkő is áll, hiszen a fehérvári panelből egy móri családi házba fognak hamarosan költözni.

Grillezés és repülés

A Zichyújfaluban élő háromgyermekes Pál család életének egyik meghatározója a drónozás, így talán nem is meglepő, hogy a gyermeknap sem telhetett el nélküle. Miután az idei évben a koronavírus a legtöbb városban nem tette lehetővé az érdekesebbnél érdekesebb programok megszervezését, Károly és felesége, Alex úgy döntöttek, ők maguk lepik meg gyermekeiket egy majálisjellegű eseménnyel. Bevásároltak hát nagy mennyiségű húsból, zöldségből, és egy családi grillezés ötletével álltak elő, melyet szerda délután meg is tartottak.

– Mivel kertes házban élünk, ennek szerencsére nem volt akadálya, és a nap nagyobb részében még az időjárás is kegyes volt hozzánk. Az ételeket a gyerekek segítségével készítettük el, majd miután megtöltöttük a hasunkat a finomságokkal, egy kis kikapcsolódásra is jutott idő – mesélte a családfő, akitől felesége vette át a szót.

– A digitális távoktatás miatt a gyerekek az utóbbi időben nagyon beszorultak a négy fal közé, és rengeteget ülnek a számítógép előtt. Emiatt is gondoltuk úgy, hogy valami olyasmivel kellene töltenünk a gyermeknapot, ami kimozdítja őket a házból. Arról nem is beszélve, hogy Károly a hosszú külföldi munka után most ismét itthon lehet velünk, így még fontosabbá vált a közös idő. Ezért is hoztuk előre a gyermeknapot.

A család legidősebb gyermeke, Olivér kifejezetten érdeklődik az informatika és a kütyük iránt, így az apa-fia drónozás kötelező eleme volt a különleges napnak, miközben a lányok, Rebeka és Boróka édesanyjuk társaságában élvezték ki a nem mindennapi perceket.

Ez a nap így volt tökéletes!

– zengték egyöntetűen a gyerekek a lemenő nap utolsó fényeiben.