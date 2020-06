A környezetvédelem a fiatalok körében is fontos

A fia­talok sok időt szánnak arra, hogy mivel tudnak a legtöbbet tenni a Földért, hogyan óvhatják a tengereket, óceánokat és az ózonréteget.

Korunk talán egyik leggyakoribb témája a környezetvédelem, mely rohamosan terjed a huszonévesek körében.

Két fiatalt kérdeztünk, szerintük miért fontos a környezetvédelem, és ők hogyan és mit tesznek ennek érdekében.

Papp Hanna Róza a Ciszterci Szent István Gimná­zium tanulója. Elmondta, az ő családja körében erre mindig is nagy hangsúlyt fektettek. Már kiskora óta szülei arra nevelték, hogy vigyázzon a környezetére, hiszen sok kicsi sokra megy. Iskolatársával, Balla Dáviddal egyetértésben arról számoltak be, igyekeznek az iskola és otthonuk közötti távolságot busszal megtenni, ezzel is óva a környezetet.

A két fiatal családja szelektíven gyűjti a szemetet, bevásárláskor pedig vászonzacskóba vásárolnak, ezeket mindig viszik magukkal, hogy ne kelljen műanyag zacskót venni. Próbálnak takarékosan bánni az árammal és vízzel is, mellyel energiát és pénzt spórolnak.

Dávid elmondta, nem használnak szívószálat sem, gyakran választanak újrahasznosított termékeket, például füzeteket. Talán az egyik legmeglepőbb, hogy a fiú és családja is egyre többször választja a húsmentes hamburgert, amivel a marhatenyésztés által kibocsátott gázok termelését próbálják visszafogni.

Ahogy Dávid fogalmazott, „minden apró lépés egy környezettudatosabb élet felé vezet”. Bár még csak most lesznek végzősök, már most próbálnak hasznosak lenni a környezettudatosság kérdésében, s meggyőződésük, hogy ha mindenki így tenne, máris közelebb lennénk egy zöldebb és élhetőbb jövőhöz.