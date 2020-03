A korábban a Gyümölcs utcában költő varjak tavaly óta átszoktak a „kis” Lövöldére

Tavaly március végén írtunk már a „kis” Lövöldét belakó/ellepő (nézőpont kérdése) vetési varjakról. A Lövölde utca 38–46. magasságában lévő házakkal szemben álló két platánfán építik fészkeiket a költési időszakban északról hozzánk lehúzódó madarak.

Nézőpontok. Nos, vannak itt hivatali, környezetbarát és lakossági nézőpontok is. A környéken élők közül Mucs Béla nyilatkozott lapunknak tavaly és ezúttal is. Az ő nézőpontja az erkélye. Ráadásul éppen az unokájának berendezett gyerekhálószoba tekint a károgás irányába. A férfi felidézte, tavaly minden bizonnyal azért jelentek meg szomszédságukban a varjak, mert korábbi élőhelyükön, a közeli Gyümölcs utcában nagymértékű platángallyazás, -ifjítás történt.

„A varjú azt mondja, hogy kár, és ez nem szép dolog tőle…”

– Ugyanaz a történet, az autókat „letisztítják”, és ledobálják a faágakat a járókelőkre. Lent a járdán egész komoly, karvastagságú fadarabok is vannak – mondta. Mucs Béla múlt hét vége felé 20-30 madarat számolt össze, számuk, mint mondta, tegnap ismét gyarapodott. Ő úgy látja, a költés maga még nem kezdődött el. Felidézte, hogy tavaly ígéretet kaptak az ügyükkel foglalkozó hivataloktól, gallyazva lesznek a fák.

– Jöttek is ki, vágtak valamennyit, de nem történt teljes gallyazás. Néhány dolgot levertek, meg mintha a fészkeket is eltávolították volna. A kábelen fönt is maradt egy rönk, valakire rá fog esni egyszer. Azt itt hagyták tavaly a munkások, mondván, hogy a dróthoz nem nyúlnak. Az a tuskó Damoklesz kardja… – figyelmeztetett egy, a járda felett várakozó tuskóra mutatva.

– Reggel négykor, napkelte előtt egy-két órával elkezdik az életet, nekiállnak károgni. Nyitott ablaknál itt nem lehet megmaradni. Nappal a madarak nem itt tevékenykednek, hanem elmennek a városba gyűjtögetni – ismertette tapasztalatait.

Mucs Béla is visszatekintett tavalyi cikkünkre:

– Még talán egy olyan mondat is volt benne, hogy ezek a madarak nem károsak, hanem hasznosak. Ezzel én abszolút nem értek egyet. Ezek a madarak semmivel sem másabb élősködők a városban, mint bármely patkány, nyest vagy más rágcsáló. Semmivel nem különböznek, nem fogják betenni a szemétbe a talált dolgokat, hanem kiürítik a szemetest – fogalmazta meg véleményét. – A szomszéd parkban lévő szemetesekből rendszeresen kirámolják a dolgokat. Ezek a madarak – mennyi lehet, 10-15 kilós madarak? – semmiképp sem kisebb élőlények, mint egy városi rágcsáló – folytatta. Jegyezzük meg: ennél jóval kisebb testű állatokról van szó.

– Ezek a fák – véleményem szerint – nem is városba való fák, messze nagyobbak, mint azt a város környezete megengedné – tért át a varjak által megkedvelt két platánfára. Mucs Béla szerint az lenne a megoldás, ha most – még a költés tényleges megkezdése előtt – eltávolítanák a szakemberek a fészkeket, akár a fákat is. – Nagyon szívesen ültetnék ezek helyett máshol dupla mennyiséget vagy háromszor annyit – ajánlotta fel.

Megkerestük a Fejér Megyei Kormányhivatalt: „Magyarországon a vetési varjú védett állatként jegyzett, elpusztítását, élőhelyének károsítását a törvény tiltja. Ugyanakkor, különösen indokolt esetekben, humánegészségügyi és társadalmi érdekeket is mérlegelve a fészkek eltávolítására, mozgatására csak a fészkelési időszak előtt van lehetőség, de ezt csak az arra feljogosított személy engedély birtokában végezheti, így az állatoknak még van lehetőségük új fészektelep kialakítására máshol. Ilyen irányú kérelmet a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalához lehet benyújtani. Jelen esetben a varjak fészekrakása a „kis” Lövölde úton már megkezdődött, rövid időn belül befejeződik, és hamarosan várható a tojásrakás, ami után a fészkek eltávolítására így már nincs mód és jogszabályi lehetőség. A Lövölde utcai varjúfészkek eltávolítására irányuló kérelem ez idáig nem érkezett a Székesfehérvári Járási Hivatalhoz” – írták még múlt hét végén. Ahogy a kormányhivatal, úgy Székesfehérvár önkormányzata is rendelkezésünkre állt, a környezetvédelmi iroda válaszolta meg kérdéseinket.

Ők is leszögezték, a vetési varjú védett állat

„Idén lakossági bejelentés a varjak megjelenéséről sem a környezetvédelmi irodára, sem a városgondnokságra nem érkezett. (Ez a levélváltásunk ideje óta, a tegnapi nap során feltehetőleg már megváltozott – a szerk.) A tavalyi lakossági jelzések után ősszel a varjúfészkek a Lövölde utcában és a Gáz utcában is eltávolításra kerültek. A tegnapi (a csütörtöki – a szerk.) bejáráson láttuk, ahogy új fészket épít néhány egyed. Azonban őket sem zavarhatjuk” – írták egy másik kérdésünkre.

A lakóknak tűrniük kell-e a varjaknak a házuk előtt, a közterületen lévő platánokon való megtelepedését? – kérdeztük.

– Igen – oszlattak el minden kétséget. – A varjak rendkívül okos állatok. Oda mennek fészket rakni, ahol a legnagyobb biztonságban érzik magukat, és minden egyéb feltétel is adott ahhoz, hogy a fiókáikat kiköltsék és kirepülésig felneveljék. Elsődlegesen azért költöznek a városba, mert a mezőgazdasági területeken a védőfásításokat a gazdák kivágják a területszerzések miatt. Ezenkívül az élelemszerzés is egyszerűbb a városban, nem beszélve a kedvezőbb téli időjárási hőmérsékletről, ami akár 5 fokos hőmérsékletet is jelenthet az épületek és burkolt felületek nagysága miatt – tudtuk meg. Az iroda kinyilvánította, hogy az ominózus, vagyis a költési időszakban rendszeresebb közterületi takarítás mellett egészségügyi kockázatot nem jelentenek a varjak. Továbbá arról is tájékoztatást adtak, hogy mivel a fészekrakás időszaka megkezdődött, a varjak már nem zavarhatók.

– A két és fél hónapos költési időszak után egy varjú sem lesz a fákon. Este egyébként is csendben vannak, károgásuk csak a nappali időszakban hallható – ismertették. A Lövölde utcai platánfákról leírták, hogy azok kiváló egészségi állapotban vannak, sem a kivágásuk, sem az ifjításuk nem indokolt. Nos, eszerint tehát irreleváns, hogy maga a költés elkezdődött-e már, a fészekrakás időszaka a mérvadó. Mint ahogy az is lényeges, hogy a nyári kánikula idején, amikor mindenki inkább nyitott ablaknál aludna, már nem lesznek itt a meleget ki nem álló, hangosan károgó, hazánkban csak a költési időszakukat töltő vetési varjak.

Fenyvesi Lászlóval, a Duna–Ipoly Nemzeti Park környezeti nevelőjével mint szakértővel beszélgettünk.

– Nagyjából 30 évvel ezelőtt szűnt meg a varjak fészkelőhelye a Vízmű-véderdőben, a Sóstó közelében. Ott a fákat is kiirtották, előtte a varjakat is végiglövöldözték, akkor a varjú sajnos még nem volt védett. Egy részük bement, bemenekült a belvárosba. Fehérváron, a Gyümölcs utcában volt egy kolónia, ott aránylag sokáig elvoltak, az emberek megszokták őket, aztán egyre több olyan lakossági bejelentés jött, hogy a varjú azt mondja, hogy kár, és ez nem szép dolog tőle, ezért aztán eltüntették onnan a fészkeket. Mindig újabb próbálkozásaik vannak ezeknek a szegény varjaknak, amelyeknek – azonfelül, hogy ténylegesen nem tesznek kárt – köztisztasági szerepük is van, mert összeszedik a közterületeken szétdobált hulladékot. Alapvetően hasznos madár. Ráadásul még más madaraknak is fészkelőhelyet biztosítanak azáltal, hogy fészket raknak: abban költhetnek a baglyok, a vércsék. Ezért is kiemelt madárfajunk – fogalmazott. A környezeti nevelő kifejtette, mi, emberek is a természet részei vagyunk, együtt kell élnünk a természettel.