A királyok városában ülésezik az Országos Diáktanács

Az Országos Diáktanács péntek délután a királyok városában, a Hiemer-házban tartotta ülését. Amint elhangzott, a tanács feladata mindenekelőtt a diákok érdekképviselete.

Az előzményekhez tartozik, a diáktanács felállítását éppen Fehérváron kezdeményezték, jelesül az Országos Diákparlament 2017. március végi ülésén, amikor is megválasztották a megyei és a budapesti küldötteket.

Amint megtudtuk: a diáktanács közreműködik a tanulói jogokkal összefüggő döntések véleményezésében (véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, állást foglal); közreműködik a diákparlament előkészítésében; feladatait testületként, ülésein gyakorolja.

– Alapvető, hogy a diákság és a döntéshozók között létrejöjjön és élővé váljon a párbeszéd – Cser-Palkovics András polgármester ezzel kezdte köszöntőjét. – És itt a politikusok felelősségére is gondolok, hiszen kötelességünk az utánunk jövő nemzedékeknek adni valamit, amit úgy hívunk: lehetőség.

Szólítsuk meg őket, támogassuk őket – folytatta a városvezető, higgyék el, az együttműködés nem frázis csupán. Ahol ötszázan részt vesznek egy városi diákbálon, ott igenis megmozdíthatók a fiatalok. Természetesen azzal, ami érdekli őket. Megismerve és elfogadva azokat az új technikai eszközöket is, amelyekkel ők kommunikálnak.

Az elöljáró emlékeztetett arra, hogy Alba Regia korábban a nemzet egyik történelmi fővárosaként szolgálta az országot, rendeztek itt már országgyűlést. Hovatovább, már két alkalommal diákparlamentet is, és a királyok városa a jövő évire is pályázik.

– Mindenképpen tanulságos egy országos fórum – mondta Cser-Palkovics András. – És mellette élmény is a diákságnak, hogy találkoznak egymással, beszélgetnek, megismerik a másikat. A párbeszédet is lehet gyakorolni, ne mi, felnőttek találjuk ki, mi foglalkoztat benneteket, jöjjenek az impulzusok, a javaslatok!

Szakma és buli

Köszönet a városnak, hogy befogadta a diáktanács ülését – fogalmazta meg hozzászólásában Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára. Iskola­városról van szó, és a városvezetés diáksággal kapcsolatos álláspontja, hozzáállása más településeknek is példaként szolgálhat.

– A mai ülés a csapatépítésről és a közösségépítésről is szól – emelte ki a helyettes államtitkár. – Sok az új arc, hiszen a fluktuáció jelentős a ti korosztályotokban, póttagok lépnek be, fontos a felkészítés, a munkára való ráhangolódás. Együttműködés és hatékonyság: mindennek kereteként szolgálhat a jelen fórum.

A szakmai részen túl, persze a szabadidős programok sem elhanyagolhatók. Maruzsa Zoltán arra biztatta a fiatalokat, ismerkedjenek egymással, diskuráljanak, bulizzanak egy jót! A két nap során erre is lesz mód.

Az ülésen ezt követően bemutatkoztak a diáktanács küldöttei, elmondták, honnan jönnek és kiket képviselnek, majd a grémium zárt ajtók mögött folytatta munkáját.