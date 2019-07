A Királyi Napok sok-sok önkéntest mozgat meg évről évre

Az önkénteseknek nagyon fontos szerepük lehet egy-egy rendezvény lebonyolításában, de más szempontból is jó, ha lehet rájuk szá­mítani.

Az önzetlen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett munka, segítség lelkileg is feltöltheti azt, aki végzi, ám az önkéntesség a kapcsolatépítés szempontjából is előnyös lehet. Az önkéntesek továbbá bekapcsolódhatnak számukra érdekes eseményekbe, jelenlétük nagy segítség a fogadó intézményeknek, szervezeteknek.

A közkedvelt székesfehérvári Királyi Napokba számtalan segítő bekapcsolódik

A Királyi Napok programsorozatán belüli nemzetközi néptáncfesztivál is sok-sok önkéntest mozgat meg évről évre. A fesztivál igazgatója, Majoros Andor elmondta: körülbelül száz önkéntest vonnak be az eseménysorozatba. Többnyire fiatalokról van szó, akik tolmácsolnak, szórólapoznak, díszítenek vagy éppen takarítanak – mikor mire van szükség. A néptáncfesztivál lebonyolításában igen nagy a szerepük. Az önkéntesek maguktól, egyénileg is jelentkezhetnek bizonyos munkákra; őket bizonyos csoportok, szervezetek fogják össze. Nyári Ramóna a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tizedik osztályos diákja. A tavalyi lecsófesztivál ideje alatt önkénteskedett először, az információs házikóban. Jól érezte magát, élvezte, hogy segíthet – mesélte.

Az önkénteskedés gondolata a tavalyi Királyi Napok programsorozatát látva vetődött föl benne. Tetszett neki az óriásbábok felvonulása, úgy érezte, szívesen bekapcsolódna az egyéb eseményekbe is. Megismerkedett a Fehérvári Programszervező Kft. munkatársával, és a lecsófesztiválra már az ő segítségével jutott ki. Most ismét a programszervezőn keresztül vállal önkénteskedést, s idén végre beosztják a Királyi Napokra, így tulajdonképpen teljesült a vágya.

A júliusi szombatokra idő­zített felvonulásokon kíséri az óriásbábos menetet a fehérvári Fő utcán, és maga is azok közé tartozik, akik mozgatják a hatalmas alakokat. Ramóna egy-egy báb kezéért felelős, és bizony azt tapasztalta, hogy azokat nem is olyan könnyű mozgatni, mint ahogyan az kívülről látszik. Azonban minden segítséget megkap. Eddig már kétszer vonult, egyszer Szent László, egyszer Szent Imre bábját mozgatva. Mindannyiszor magával ragadta a felvonulás hangulata, jó volt együtt lenni a többi fiatallal. A kedvcsináló sorozatból kettő van hátra, utána hamarosan következik a Királyi Napok, amikor szintén beosztják őt. Ezt a nyarat még az önkénteskedésre szánja, mert szívesen segít, azon túl is, hogy teljesíti a kötelező iskolai közösségi szolgálatot.

Sebestyén László Gyuláné tizenöt éve a Székesfehérvári Nosztalgia Klub Egyesület elnöke.

Az önkénteskedést itt kezdte komolyabb, szervezett formában, ám korábban is szívesen foglalkozott emberekkel, szeretett segíteni másoknak. A klub tagjaival már jó ideje bekapcsolódnak fehérvári eseményekbe, sokszor a Fehérvári Programszervező Kft.-n keresztül. A Királyi Napok őket is érinti, idén például augusztus 20-án felváltva tájékoztatják a turistákat, érdeklődőket az információs házikóban. Ugyanez lesz a dolguk a szeptemberi lecsófesztiválon, majd jön az idősek napja és a karácsonyi ünnepség, amikor az eddigi gyakorlat szerint ők osztják ki az ajándékcsomagokat az időseknek. Mindezeken túl, szintén a klubtagokkal, évente kétszer rendbe teszik az egyik öreghegyi bolt környékét, s a mellrák elleni séta szervezésében is szerepet vál­laltak. Korábban volt más megmozdulásuk is: látogatták például a helyi idősotthonokat, az Ezredéves iskolát, és szerveztek több gyűjtőakciót.

Sebestyénné két éve – a Civil Információs Centrum felterjesztésének köszönhetően – elismerést is kapott a fehérvári önkormányzattól azért a sok munkáért, amit a klubbal végeznek – mondta el nekünk.