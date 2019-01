A késésekben közrejátszik: a vonalak többségén csak egy vágány van

Megeshet, hogy a fehérvári vasútállomáson is módunk lesz majd megcsodálni azokat az emeletes szerelvényeket, amelyeket tavasztól állít forgalomba a MÁV.

A székesfehérvári vasútállomáson a múlt esztendő végén nyitottak kormányablakot. Ennek avatásán interjúvoltuk meg Homolya Róbertet, a MÁV Zrt. közelmúltban kinevezett elnök-vezérigazgatóját.

Támogatással, összesen 19 emeletes motorvonattal gyarapodnak

Másutt órát lehet igazítani a vonatokhoz, olyan pontosak. Náluk régi probléma, hogy rendszeresen késnek…

– Azt szokták mondani, hogy egy esztendőben egymillió percet késnek Magyarországon a vonatok. De ehhez az is hozzátatozik, hogy évente egymillió személyszállító szerelvény közlekedik. Figyelembe kell továbbá venni azt is, hogy a több mint 7200 kilométer hosszú pályahálózatból csak 1200 kilométeres szakaszon található párhuzamosan két vágány. Ezért egyetlen vonat késése vagy más műszaki probléma sok esetben az egész pályaszakon zajló közlekedést befolyásolja, hátráltatja. Az elmúlt évekhez képest egyébként mostanság kevesebbet késnek a szerelvények.

A munkaerőhiányt mennyire sínyli meg a MÁV?

– Sajnos megsínyli, bár feladatainkat ennek dacára is kellő biztonsággal tudjuk ellátni. 600-800 munkavállaló hiányzik folyamatosan a vasútnál. Ugyanakkor a helyzeten nyilvánvalóan segített a bérfejlesztés. 2017-ben és 2018-ban átlagban összesen 25 százalékkal emelkedett a vasutasok keresete, 2019-ben pedig további ötszázalékos béremelést tudunk végrehajtani.

Mennyire bírja a versenyt a vasút a közúti közlekedéssel?

– Nagyon nehezen. Ugyanakkor meg kell nézni azt is, hogy mondjuk az elmúlt húsz évben hány kilométer autópálya épült. A számok egyértelműen a vasúti személyszállítás visszaszorulását mutatják: 1990 óta 100 millió utast veszített a MÁV. Az elmúlt öt-hat esztendőben már stagnált a vonatot választók száma, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ott, ahol az egész pályát felújítjuk, és a kapcsoló szolgáltatásokat is megreformáljuk, meg lehet fordítani ezt a kedvezőtlen trendet. Jó példa erre az esztergomi vonal, ahol a rekonstrukciót követően 52 százalékkal nőtt az utasok száma. De említhetem a felújított dél-balatoni vonalat is, ahol csak 2018-ban 10 százalékkal vonatoztak többen.

Mivel örvendezteti meg a MÁV az új esztendőben az utasokat?

– Remélem, hogy mindennapos menetrend szerinti, pontos közlekedéssel. Ez a legfontosabb. Az pedig egyenesen vasúttörténeti pillanat lesz, amikor áprilisban átvesszük az első emeletes motorvonatot. Ezeket az elővárosi közlekedésben fogjuk forgalomba állítani, talán Székesfehérváron is. Ezek a száz méternél hosszabb szerelvények egyenként hatszáz, nagyon kényelmes ülőhellyel rendelkeznek majd. Annak köszönhetően, hogy a kormány még nyolc darab beszerzéséhez adott számunkra forrást, összesen 19 ilyen szerelvénnyel büszkélkedhetünk majd.

