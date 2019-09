A kerékpáros és gyalogos közlekedés átalakítása már nagy erőkkel zajlik Fehérváron

Székesfehérvár Kerékpárján nagyot csenget, majd fejrázva halad el – éppen néhány centiméterrel – az egymásba kapaszkodó pár mellett. Hogy a gyalogosoknak, vagy neki volt-e igaza, nem firtatjuk.

A történet helyszíne a Palotai út. A háttérben a kerékpáros és gyalogos közlekedés átalakítása már nagy erőkkel zajlik. A tereket elválasztó felfestés jelenleg hiányos ugyan, de már nem is indokolt: az egykori osztott pálya egy része osztatlan terület lett, a teljes szakaszt kétkerekűvel és anélkül is használhatják a közlekedők. Az újrafestést nem szorgalmazzák – fogalmazta meg Viza Attila önkormányzati képviselő –, helyette inkább látványosan, fizikailag is szétválasztják az utat a szakemberek.

Elérnék egymást a kerékpáros útvonalak, könnyítve a közlekedésen

A tervek szerint a Palotai út mellett, az Ady Endre utca és a pláza között mindkét irányban két sávon haladhat végig a kerékpáros útvonal, belül pedig a gyalogosok kapnak új területet. Jól látható módon, hiszen színben, anyagban különböző felületről beszélhetünk majd. Nagy Zsolt, a közlekedési iroda vezetője elmondta: a szóban forgó szakaszon a 90-es években találták ki a felfestéses megoldást, amely az akkori szabványoknak, szabályoknak megfelelt ugyan, de az akadálymentesítés mai feltételeit már nem elégíti ki: a vakok és gyengénlátók jelenleg nem tudják megállapítani, a járda melyik felén járnak.

A problémát az is tetézi, hogy nagy forgalmú szakaszról van szó – emiatt pedig a kerékpárosok legfeljebb csupán 20 kilométer per órával közlekedhetnének. Ez így is balesetveszélyes.

A megújulás előtt álló szakasz a Mészöly Géza utcai csomóponttól a Vörösmarty térig tart; a kerékpárút aszfaltos lesz, a járdák pedig térkövet kapnak. A kettő közé úgynevezett taktilis jel kerül, amely egy 30 centiméter széles, bordázott sáv, segítve a vakok és gyengénlátók közlekedését.

Az új kerékpárút további szakaszokhoz csatlakozna (például a már használható Balatoni úti és a megtervezett, engedélyezés alatt álló Prohászka úti sávokhoz). Mindez egy 18 kilométeres szakaszt ölelne fel, nagyrészt uniós forrásból, 2022-es határidővel. A tervek szerint a járda két méter, a kerékpárút 2,2 méter széles lesz.