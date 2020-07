A képviselő-testületi ülésekről – Közérdekből nyilvános adatok

Az utóbbi időben több alkalommal is fölvetődött a kérdés: hogyan szabályos összehívni és meghirdetni egy-egy képviselő-testületi ülést, és milyen szabályok vonatkoznak az utólagos tájékoztatásra.

Kérésünkre a Fejér Megyei Kormányhivatal szakemberei összefoglalták azokat a tudnivalókat, amelyek a témában eligazítóak lehetnek olvasóink számára is. Eszerint az egyes képviselő-testületek évente legalább 6 rendes ülést és egy közmeghallgatást kötelesek tartani, az ülések időpontjáról pedig szabályszerűen, meghívóban kell tájékoztatniuk az önkormányzati képviselőket és a lakosságot. A meghívót és az ülésen tárgyalandó napirendi pontok ­előterjesztéseit az ülést megelőzően közzé kell tenni. Az információs törvény (Infotv.) előírja, hogy a helyi önkormányzatok a saját honlapjukon is kötelesek közzétenni a tervezett ülések és közmeghallgatások meghívóit, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket. Arra azonban figyelmeztet a kormányhivatal összefoglalója, hogy, bár az önkormányzat közösségi oldalai (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram stb.) szolgálhatnak a lakosság tájékoztatására, de az ott elhelyezett poszt, bejegyzés vagy megosztás nem minősül hivatalos közzétételnek.

A képviselő-testületek ülésein hozott szabályszerű döntések önkormányzati rendeletek vagy határozatok lehetnek. Az elfogadott önkormányzati rendeleteket a helyben szokásos kihirdetésük, például a hirdetőtáblára történő kifüggesztés után a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu) is publikálni kell, egyúttal közzé kell tenni az önkormányzat honlapján is. Az elfogadott határozatokat – miként a rendeleteket is – a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv is tartalmazza, amelyet az ülést követő 15 napon belül fel kell terjeszteni az illetékes kormányhivatalnak, valamint az önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.

A zárt ülések anyagai nem, csak az ülésen hozott döntések (anonimizált formában) nyilvánosak. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el a felterjesztett dokumentumok – jelesül a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvének – vizsgálata révén. Az Infotv. alapján annak vizsgálata, hogy az önkormányzat honlapján minden dokumentumot szabályszerűen közzétettek-e, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság feladata.

Ha egy településnek – valami okból – több működő honlapja is van, akkor kérdés, hogy közülük melyik tekinthető hivatalosnak. Erre vonatkozó állásfoglalást a kormányhivataltól nem kértünk, de talán nem is ez a lényeg. Az Infotv. szerint ugyanis a testületi ülések helye és ideje közérdekű adatoknak minősülnek. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény azonban nem tartalmaz rendelkezést például a testületi ülés meghívójának közzététele vonatkozásában. Ugyanakkor – emeli ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Naih) 2019. november 13-i állásfoglalása – az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ), a tartalmi elemei között meg kell hogy határozza az ülés összehívásának, valamint a nyilvánosság biztosításának szabályozását. Ebből következően a meghívó közzétételéről a polgármester az SZMSZ-ben foglaltak szerint köteles gondoskodni. Ám az SZMSZ sem rendelkezhet bárhogy. Sok esetben például a közzétételre kizárólag a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján vagy az önkormányzat hivatalos honlapján, az ülés előtt nem sokkal kerül sor. Ezt példaként hozva emeli ki a Naih állásfoglalása: a nyilvánosságkorlátozás körébe sorolható, ha az állampolgárok nem kapnak megfelelő tájékoztatást a testületi ülésekről, hiszen így nem tudják gyakorolni a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjogukat.