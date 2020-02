A kátyúk és más útburkolati hibák bőven adnak munkát a Városgondnokság munkatársainak

Kevés csapadékkal és viszonylag magas hőmérsékleti adatokkal telnek a téli hónapok.

A klasszikusnak mondható teleken a nagy hó, az abból származó olvadék, illetve bármilyen formában az utakra hulló csapadék nem feltétlenül tesz jót a burkolatoknak, de önmagában még nem okoz kátyúsodást. Ehhez mindenképpen kell a viszonylag nagy hőmérséklet-ingadozás a felületen. Ha a sózás hatására elolvadó hó vagy jég, illetve az eső formájában érkező víz bejut a repedezett aszfaltdarabok közé, és ott megfagy, majd kiolvad és újra megfagy, akkor ezek a kisebb darabok elválnak egymástól, mert a jég szétfeszíti őket. Ha már különálló, apró kis kockákból áll az úttest felülete, akkor az arra járó járművek kijárják őket a helyükről. A teherautók a nagy tömegük, a személyautók a hatalmas létszámuk okán terhelik az utakat.

A hat centinél mélyebb ütőkátyú a legveszélyesebb a burkolaton

Timár Tibortól, a Székesfehérvári Városgondnokság útfenntartási ügyintézőtől azt is megtudtuk, hogy az úgynevezett ütőkátyúról akkor beszélhetünk, ha a kialakult úthiba a felszíntől mérve 6 centiméter, vagy annál mélyebb. Ha ebbe szaladunk bele, akkor megtörténhet, hogy károsodik az autó kereke, felfüggesztése, de nagyon ritkán történik ilyen, ugyanis az utakat rendszeresen karbantartják. Jól mutatja ezt az az adat is, hogy kátyús káresetünk nem is nagyon volt ebben a szezonban. Az enyhe tél miatt kevesebb olyan burkolathiba van, ami egy közlekedő autóban közvetlen módon kárt okozhat. Ha mégis, akkor be lehet jelenteni a Városgondnokság felé. Ilyenkor célszerű kihívni az útügyeletet és a rendőrséget is. Az útügyeletes adatlapon és képeken rögzíti az adatokat, illetve a káreseményt és átad egy űrlapot, amit kitöltve le kell adni Városgondnokságnak. A városnak egyébként van egy teljes területre kiterjedő biztosítása, így a kátyúkárral kapcsolatos eseteket maga a biztosító is vizsgálhatja.

Timár Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy a téli utak karbantartása, a közhiedelemmel ellentétben nem merül ki a síkosságmentesítésben és a kátyújavításban. Számos különböző burkolathiba létezik, hiszen az elöregedett, teherbírásukat vesztett, deformált burkolatok sokkal kevésbé állnak ellen az időjárásnak és a forgalmi terhelésnek és ott sajnos folyamatosan számítani kell hirtelen állagromlásokra, kátyúsodásokra, süllyedésekre, mozaikos törésekre. Ezek kiszűrése érdekében ellenőrzik és javítják folyamatosan az utakat.