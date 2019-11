A katonai felderítők zárták az emlékpark tizedik évadját

Idén is a Felderítők Napja jelentette az évad végét a Pákozd Katonai Emlékpark-Nemzeti Emlékhelyen.

Az esemény megnyitóján megjelent nyugállományú felderítő bajtársakat, hozzátartozókat, az érdeklődőket Varga Zsolt, a Magyar Ejtőernyős-Felderítő Katonai Hagyományőrző Baráti Kör vezetője köszöntötte, s tolmácsolta Hajnal István ezredesnek, az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred parancsnokának üdvözletét.

A felderítők ilyenkor emlékeznek meg védőszentjükről, Szent Márton püspökről, aki katonaként szolgált a 4. században és tiszteletet, elismerést vívott ki magának már kortársai között is. „Szent Márton szellemisége magában hordozza mindazokat az erényeket, amelyek példaként szolgálnak nem csupán a felderítő katonák, de minden embertársunk előtt”, hangzott el a fegyvernem ünnepnapján, amelyen ott voltak a lengyel bajtársak is. A szervezők kénytelenek voltak alkalmazkodni az időjáráshoz, az eső miatt ez a nap idén elsősorban az előadásokról szólt: volt beszámoló a magyar felderítő járművekről, a vegyi és sugárfelderítés szerepéről, a hagyományokról, de még a fejfedők divatjáról is.

A szakmai program végén vonták le az intézmény zászlaját, s ezzel zárult az évad. – Tíz év telt el, és bebizonyítottuk, képesek vagyunk az emlékparkot a honvédelmi nevelés szolgálatába állítani – összegzett Görög István ügyvezető. – A területen 170 év katonai múltját mutatjuk be az ifjúságnak és minden érdeklődőnek az 1848-49-es szabadságharctól egészen napjainkig, s ezt segíti a Honvédség és Társadalom Baráti Kör és egy sor hagyományőrző szervezet: legutóbb éppen a felderítőké. Tíz év alatt mintegy 600 ezren jöttek el hozzánk, a fizető vendégek, azaz a tárlatlátogatók száma pedig negyedmillió volt. Az eltelt évek alatt nem csak állagmegóvásra telt a lehetőségekből, kisebb léptékekben fejleszteni is tudták az emlékparkot. A következő időszakban a világháborús árkok helyreállítása történik meg. A park a következő hónapokban hétvégente várja látogatóit.