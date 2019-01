A karácsonyfák ünnepi részvételük után is meleget adnak

Önök mikor dobják ki a karácsonyfát? No, nem a cserepes fenyőt, sem a műanyagot. Azok más lapra tartoznak. Meddig maradnak otthonaikban a hagyományos, a jól-rosszul bevált vágott fenyők, az öreg tüskehullatók?

Hagyományosan vízkereszt napján, január 6-án szokás megválni a karácsonyfáktól. Alighanem ehhez az időponthoz igazodik a Depónia Nonprofit Kft. is.

– A fenyőfák elszállítása a január 7–18 közötti időszakban történik az egyes terület hulladékgyűjtési (kommunális hulladék) napján, mind a lakótelepeken, mind pedig a családi házas övezetekben – írták online híradásukban. – Kérjük, hogy a gyűjtőedények mellé helyezzék ki a fákat úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a jármű forgalmat ne zavarja! – tették hozzá. – A kidobásra ítélt karácsonyfákat minden díszítő elemtől szükséges megszabadítani, mert a későbbi hasznosítást, valamint a begyűjtést akadályozza az idegen anyag – kérték, és indokolták.

A hulladéknaptárakban közreadottak szerint gyűjtik be a fenyőfákat

A településenkénti hulladéknaptárakban adta közre a cég, hogy a többi hozzájuk tartozó faluból, városból mikor viszik el a fákat. Ez honlapjukon fent van, postázták is.

A teljesség igénye nélkül Abán január 15-én, majd 29-én viszik a fákat, Bodajkon 10. és 24. a két fenyős nap, Pákozdon és Csákváron 14. és 28. A felsorolást csak azért kezdtük el, hogy láthatóvá tegyük: kétszer mennek a fákért. Tehát ha még nem ették le a lurkók a karácsonyfákról a habcsókokat és a szaloncukrokat, s gyönyörködnének még bennünk, nos, bonyodalom nélkül tehetik. Mindenesetre javasolt mindenkinek rápillantania saját települése hulladéknaptárjára!

A kidobott fenyőkből képzett faaprólék energetika hasznosítás útján melegít tovább. Ugyebár eddig a lelket fűtötték.

– Legelőször hozzánk kerülnek a fák, Csalára – beszélt a fenyők utolsó útjáról Czentár Ottó, a Depónia üzemeltetési osztályvezetője. – A komposztálás nem jó megoldás: a fenyők gyantatartalma korántsem segíti elő ezt a folyamatot; a csalai telepről aprítás után kerülnek az égetők valamelyikébe – ismertette.

– A fenyők gyúlékonysága a lakásokban napról napra fokozódik. A kiszáradt, gyantás fa könnyen, akár egy csillagszóró szikrájától is lángra kap. A száraz fenyőn pillanatok alatt terjed a tűz. A karácsonyfákon ezért már semmi esetre se gyújtsunk gyertyát, az utolsó csillagszórókat is a fenyőkről leszedve a szabadban vagy járólappal burkolt helyiségben gyújtsuk meg – fogalmazott ekképp Szabó-Bisztricz Anett, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivő, akinek tanácsa szerint, ha mégis kigyullad a karácsonyfa, áramtalanítsuk azt, és húzzuk ki a konnektorból a környező elektromos berendezéseket is! – Abban az esetben, ha az égő fenyő közvetlen közelében nincsenek bútorok, borítsuk le a fát és dobjunk rá egy vagy két szétnyitott pokrócot! A takaróval elfojtjuk a tüzet, és megakadályozzuk, hogy a lángok a szoba berendezési tárgyaira átterjedjenek – fűzte hozzá a tűzoltó főhadnagy.

