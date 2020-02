A jubileum jegyében tartanak repülőnapot Börgöndön

A repülősök és ejtőernyősök már kijelölték az idei esztendő nevezetes napját, azaz eldőlt, hogy legközelebb mikor rendezi meg a székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület hagyományos légiparádéját a börgöndi légikikötőben. Jubileumi esemény lesz ez, hiszen huszonötödik alkalommal várják a repülés iránt érdeklődő kicsiket és nagyokat az egykori futárhelikopteres bázisra szeptember 13-án, vasárnap.

– Ebben az évben emlékezünk a második világháború befejezésének 75. évfordulójára, és ezt közösségünk sem felejtette el – mondta Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke. Felidézte: a világháború alatt a börgöndi repülőtéren magyar vadászrepülőket képeztek át a német Messerschmitt Me109-es repülőgépek különböző típusai­ra, hogy azt követően pilótáink felvegyék a harcot a híres amerikai P–51-es Mustangokkal és a hazánk légterét ellepő amerikai nehézbombázók százaival. Hatalmas túlerő ellenében voltak kénytelenek vállalni a kilátástalan küzdelmet. – Tavaly szeptemberben nagy sikert arattak a Magyar Honvédség légierejének technikai eszközei, idén is várjuk őket, hogy múltidézésünk jól sikerüljön, mint ahogyan minden bizonnyal eljönnek hozzánk az old timer repülőeszközök is.

A repülőtér infrastruktúrája – a hangárok és a kiszolgáló­épületek sora – azonban már hosszú ideje felújításra, fejlesztésre szorul, ehhez pedig már a nagy állami beruházást megelőzően is a megyeszékhely anyagi támogatására lesz szükség. Egyebek mellett azért is, hogy a következő légi parádé a korábbiakhoz hasonlóan egy remek nap legyen.