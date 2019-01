A jövő nagy ígéretei a Csákvár Ifjúsági Díj nyertesei

A magyar kultúra napi ünnepségen adták át az idei Csákvár Ifjúsági Díj kitüntető címeket, amelyet olyan, 30. életévüket még be nem töltött fiatal tehetséges csákváriak kaphatják meg, akik jó példájukkal, eredményeikkel a jövő generációi előtt járnak.

Idén Jenei Panna, valamint Kántor Viktória vehette át az elismerést. Panna, a Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 9. osztályos tanulója, korosztályos válogatott kajakozó, többszörös utánpótlás magyar bajnok. Mivel nemcsak eredményes sportoló, de jó tanuló is, ezért korábban elnyerte a Fejér megye, valamint a Magyarország Jó tanuló, jó sportolója címet is.

– Egy velencei nyári tábor alkalmával ismerkedtem meg a kajakozással, ami nagyon megtetszett. Ma már hetente 11 alkalommal járok edzésre, ami azt jelenti, hogy hétvégén több, akár 3 edzés is van egy nap. Ezek persze nem mind kajakozással telnek. Sokszor azonban még ennyi edzéssel is nehéz bekerülni a válogatottba. Nagy a mezőny, sokan kajakoznak – árulta el az ünnepséget követően Panna, aki korábban szinkronúszott, de az egy idő után nem volt számára elég izgalmas. A kajakozásban leginkább a kihívásokat szereti, azt, hogy szezonban szinte minden hétvégére esik egy verseny. Arra a kérdésre, mit szeretne elérni, nem is válaszolhatott volna mást, mint hogy olimpián nyerni.

Kántor Viktória szintén a Comeniusban tanul, 8. osztályos, 2015 óta kyokushin karatézik. Számos versenyt nyert az elmúlt években, egy korosztályos magyar bajnoki arannyal és egy ezüsttel büszkélkedhet. Mindemellett kitűnő tanuló, ezért 2017-ben ő is elnyerte a Fejér megye Jó tanuló, jó sportolója címet.

– Anyukám kosárlabdázott, apukám atletizált fiatal korában, így természetes, hogy én is sportolok. Csákváron az egyik lehetőség a karate volt, ami mindjárt az elején megtetszett – mesélte magáról Viki, akitől azt is megkérdeztem, mennyire nőies sport ez. Viki kedvesen mosolyogva válaszolt: ma már egyre több nő űzi ezt a nagyon szép sportot. Így aztán már az utánpótlás korosztályokban is bőven akad az embernek riválisa, tehát nem egyszerű a legjobbnak lenni. Heti 6 edzése van. Miután pedig a hírek szerint a 2020-as tokiói olimpián már a karate is szerepel majd, Viki is közelebb került ahhoz, hogy olimpiai bajnok lehessen.

Aki sportolt valaha, az tudja, az embernek bizony nincs mindig kedve edzésre menni, unos-untalan ugyanazokat a feladatokat végrehajtani, állandóan gyakorolni. Ám Viki és Panna mégis minden nap buszozik, hogy iskola után edzésre menjen – Viki Zámolyra, Panna Sukoróra jár. Vállalják, hogy a buszon, esetleg este otthon fáradtan tanuljanak, mert a tanulás is fontos, a sport sem tart örökké. Most viszont még a sport az első, és az álmok, amiket nem adnak ingyen – de Panna és Viki tudnak küzdeni.