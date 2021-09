A jogsi két hónap alatt már csak egy elcsépelt szlogen: A hosszú várakozási idő és ami mögötte van

A jogosítvány megszerzésének hosszú és rögös útján sok mindenki végig járt már. A kezdeti félelmek, amikor még félve engedjük fel a kuplongot, és ha már 50 km/ órával megyünk, azt hisszük száguldozunk, illetve aközött, amíg a vizsgabiztos kimondja, hogy sikeres vizsgát tettünk, bizony sok idő eltelhet. Na de mennyi, és miért ennyi? Erről beszélgettünk három székesfehérvári iskolavezetővel és gépjárművezető szakoktatóval.

A jogosítvány megszerzése ugyebár egy elhatározással kezdődik. Mindenkinek saját magának kell érezni, mikor áll készen rá. Van, aki ezt érzi már 17 évesen, míg vannak olyanok, akik csak jóval később érnek meg erre a feladatra, ami nem is biztos, hogy olyan nagy gond, hiszen hatalmas felelősség hárul ránk minden egyes alkalommal, amikor volán mögé ülünk. Vigyázni kell saját magunk és járművünk épségére, felelősséggel tartozunk az utasainkért, és a többi közlekedésben részt vevőért is.

Jelenleg a jogszabály úgy határozza meg, hogy 29 vezetési óra és 580 km vezetés szükséges ahhoz, hogy valaki forgalmi vizsgára mehessen. A tapasztalat azonban azt mutatja, ennél jóval több időre van szükség a tanulóknak, hogy magabiztosan,önállóan is képesek legyenek vezetni. Ehhez hozzájön még a KRESZ tanfolyam ideje, a KRESZ vizsga, az egészségügyi tanfolyam és vizsga. Van azonban még egy dolog, ami jelentősen megdobathatja az időintervallumot, ami alatt megszerezhetjük a vezetői engedélyt. Ez pedig a várakozási idő, amely a sikeres KRESZ vizsga és az első vezetés között telik el. Arra, hogy miért kell olykor több hónapot is várni, pedig ésszerű magyarázatok vannak.

Bánfi Henriett gépjárművezető oktató kérdésünkre elmondta, hogy nagyon egyénfüggő az, hogy ki mennyi idő alatt tudja megszerezni a jogosítványt. Van azonban amit jogszabály határoz meg, mégpedig az, hogy egy év alatt sikeres elméleti vizsgát kell tenni a tanulóknak, a KRESZ vizsga után pedig kettő év áll rendelkezésre, hogy sikeres forgalmi vizsgát tegyen valaki. A covid azonban, ahogy sok mást az életben, ezt is megváltoztatta. Jelenleg a képzésben részt vevőknek, sok esetben 180 nappal meghosszabbították ezt az időszakot, tehát 2,5 év áll rendelkezésre a KRESZ vizsga után, hogy a forgalmi vizsgát is teljesítse a tanuló. Az elméleti tanfolyam esetében az a jellemző, hogy a távoktatást választják. A tanagyag ebben az esetben két hét alatt is teljesíthető, de akadnak olyanok, akik ezt is több hónap alatt végzik el, hiszen mindenki a saját ütemében tud haladni. Ez után következik, a már fentebb említett várakozási időszak. 10 évvel ezelőtt jellemzően 2-3 hónapot kellett várni a sikeres elméleti vizsga után az oktatóra, napjainkban ez jelenleg 6-8 hónap, de Budapesten akár ez egy év is lehet. Ha valaki sokat elidőzött a KRESZ teljesítésével, akkor bizony kezdődik a türelmetlenség, hiszen bele kell férni a jogszabály szerint meghatározott időintervallumba.

Sajnos a covid kétszer is leállásra kényszerítette ezt az ágazatot is, ez még jobban megnövelte a várakozási időt, hiszen egy tanulónak, ha kiesik három hónap gyakorlás, szinte a nulláról kell kezdenie, ezért az éppen oktatóra várónak még több türelemre lesz szüksége. Ehhez társul a szakoktatók hiánya is. 2-3 éve nem indult már képzés, a bejutás pedig nagyon nehéz, sokan elvéreznek. A lemondások is megnehezítik az oktatók életét, hiszen minden perc be van táblázva és egy utolsó pillanatban lemondott óra miatt minden megcsúszhat.

Lieber Márti oktató kifejtette, hogy a gépkocsik létszáma jelentősen megnövekedett az utakon, felgyorsult az élet, vele együtt a forgalom ritmusa is. Rengeteg az ideges és türelmetlen sofőr, így egy ilyen közegbe bele helyezni egy tanuló vezetőt nagyon nehéz. Az előírt 30 óra ezért is kevés, mert ennyi idő alatt, a jelenlegi forgalmi helyzetben, nem tudnak megtanulni biztonságosan közlekedni a tanulók. Átlagosan inkább 40 és 50 óra között tesznek sikeres forgalmi vizsgát. Tehát sokkal több az autóban töltött idő egy-egy ember esetében, mint ahogy az a nagykönyvben meg van írva, ezzel együtt értelemszerűen megugrik a várakozás ideje is. Körülbelül 5-6 hónapot kell várni a sikeres KRESZ vizsga után, míg volán mögé kerülhet valaki, de nem ritka, hogy ez az idő ennél jóval több, és valószínű, hogy növekedni fog a jövőben. Ez az oktató hiányra vetíthető ki leginkább, hiszen egyre kevesebben vannak, és mondhatni elöregszik a szakma.

Szabó István szakoktató is megerősítette, hogy körülbelül 45-50 órát kell eltölteni egy-egy tanulónak vezetéssel, míg önállóan részt tud venni a forgalomban. Ez leginkább azért van, mert a tanulók figyelme körülbelül 20 percig tartható fent a legjobban, utána pedig következnek a hibák, amelyek bukáshoz vezetnek. És mivel egy forgalmi vizsga 50 perces, nagyon sokat kell gyakorolni, hogy a koncentráció megmaradjon a vizsga utolsó percééig. Amennyire lehet, minden iskola próbálja leredukálni a várakozás időt, de van ahol nagyon feltorlódnak a vezetésre váró tanulók, így nem ritka a fél éves várakozás sem.

Sajnos nagyon nehéz összeegyeztetni, hogy ki mikor tud vezetési órát venni, hiszen az esetek nagy részében diákokról beszélünk, akik mind iskola után érnek rá, vagy esetleg még reggel. Ezekben az időszakokban pedig a legnagyobb a forgalmi dugó, így egy óra hatékonysága jelentősen lecsökken. Az oktatók hiánya mellett Szabó István sem tudott elmenni. Sajnos nincs megfelelő utánpótlás, ebből a szakmából leginkább már csak nyugdíjba mennek. Ha több szakember lenne, sokkal gördülékenyebb lenne az egész folyamat, nem lennének hosszú várakozási idők, nem lenne túlterhelve egy-egy oktató, de jelenleg ez a helyzet, és nem valószínű, hogy a jövőben ez pozitív irányba változik majd.