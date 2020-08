A jobb ellátás reményében ad pénzt az orvosnak? Ne tegye, így börtönbe juttathatja

Precedensértékű döntést hozott a Kúria nemrégiben. Az elsőfokú ítéletet helyben hagyva, egy főorvost két év letöltendő börtönbüntetésre ítélt vesztegetés miatt.

Ezzel együtt azonban az orvosi hálapénz, amint arra a Kúria egy korábbi állásfoglalásában rámutatott, nem törvénytelen. Az alábbiakban annak eredtünk nyomába, hol húzódik a határ a hálapénz és a vesztegetés, avagy – bulvárosan – a villa és a cella között.

Minősített pofátlanság

A bíróságok a múltban több alkalommal is szabtak már ki pénzbüntetést hasonló esetben, a kikényszerített hálapénz miatt. Először fordul elő azonban, hogy egy orvos börtönbe vonul, mert pénzt kért az általa elvégzett, de a társadalombiztosítás által finanszírozott kórházi beavatkozásokért. Az elítélt budapesti ortopéd sebész főorvos ráadásul – áll a Fővárosi Főügyészség közleményében – nem csak kért, de sok esetben többet kért. Mármint a felkínáltnál. Például arra hivatkozva, hogy a felajánlott harmincezer forintot percek alatt elszórakozza a barátaival. Volt olyan beteg, akivel előre közölte, hogy mennyibe kerül a műtét, és volt, hogy a műtét után határozta meg, mennyi pénzt tart elfogadhatónak a beavatkozásért. Előfordult, hogy egy betegének a részletfizetés lehetőségét is felajánlotta. Hegedűs Zsolt, a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának (MOK EK) elnöke az üggyel kapcsolatban a sajtóban úgy fogalmazott: a hazai joggyakorlatban szokatlan, precedensértékű ítélet született, amely üzenetértékű az orvostársadalom számára. A köztestület hozzá is látott egy olyan új rendszer kidolgozásához, amelyben „az ilyen cselekedetek csírájában el lesznek fojtva”.

Szintúgy az ítélet társadalmi üzenetére hívta fel a figyelmet Bodnár Zoltán ügyvéd, akinek segítségével az ingoványos talajon igyekeztünk előbbre jutni. Mint a szakember kifejtette, a bírósági ítéletek esetében a büntetésnek két preventív funkciója is van. Az egyik az elítélt elrettentése a bűnismétléstől. A másik a jelenség társadalmi szintű megelőzése. A letöltendő két év börtönbüntetésben Bodnár szerint ez utóbbi funkció karakteresen kidomborodik.

Kikényszerített hála?

„Utólag és hálából” – összegezte a legális hálapénz kritériumait Bodnár. Ellenben, ha az orvos a társadalombiztosítás rendszerében a betegének pénzért cserébe előnyöket biztosít, az kötelességszegésnek minősül, amely büntetőjogi következményekkel járhat. Ahogy a Kúria fogalmazott: „az egészségügyi beavatkozás díját a kórház állapítja meg, azt vagy a beteg vagy az egészségbiztosítás fizeti, az eljáró orvos azonban külön nem kérhet ellenszolgáltatást, mert az jogtalan előnynek minősül.”

A hálapénz adóköteles, így abból az államnak is jut valamicske

Érdekes helyzet azonban, amikor a betegek kérdezés nélkül, már előre tudják, mennyi az annyi. Ez a soha, senki által le nem írt, a betegek elbeszélései alapján formálódó közgyógyellátási árlista fontos eleme a hálapénzek rendszerének. A székesfehérvári T. I.,

mielőtt első csípőprotézis műtétére befeküdt volna az általa kiválasztott budapesti kórházba, már tudta, hogy az adott orvosnak százezer forintot „kell” adni. Eleve ezzel az információval együtt ajánlották figyelmébe a szakterületén nagy hírű doktort. A második csípőprotézisét két évvel később, Székesfehérváron ültették be. Mint a nyugdíjas asszony elmondta, a műtét után itt is ugyanezt az összeget adta az orvosnak – ám ezúttal való­ban hálából. Egyrészt, mert magasabb színvonalúnak találta a fehérvári ellátást a pes­tinél. Másrészt a helyi orvoshoz már nem ajánlás útján, hanem a betegirányítás normál menete szerint került, így előzetes információja sem volt arról, hogy „kell-e” adni, és ha igen, mennyit.

Az ápolóként dolgozó R. M. meggyőződésével mélyen ellentétes a hálapénz elfogadása, kezdetben vissza is utasította. Beszámolója szerint azonban, az évek során azt kellett tapasztalnia, hogy a paraszolvencia elhárításával esetenként a gyógyító munka sikeréhez szükséges bizalmi viszonyt is megsértette. A pénz visszautasítása ugyanis a beteget olykor láthatóan megijeszti. Talán mert a betegeknek vagy hozzátartozóiknak szükségük van arra az illúzióra, hogy – a gyógyító személyzet megvásárlása révén – az elérhető legmagasabb színvonalú ellátást biztosították be maguknak. Miközben az orvosok, ápolók és kórházi dolgozók zöme enélkül is az esküjének megfelelő lelkiismeretességgel dolgozik – csak épp egyes betegek ezt „ingyen” nem hiszik el.

A hálapénz

Mint Bodnár fentebb összegzett, a hálapénz tipikusan olyasmi, amit „post festa” – vagyis utólag adnak. Akkor, amikor már mindennel végeztek. Amikor az átadott összeggel már nincs mit befolyásolni, amikor nem érheti hátránya a beteget akkor sem, ha nem ad semmit. Az ügyvéd ezzel kapcsolatban felhívta figyelmünket a Kúria egy 2015-ös állásfoglalására is, amelyben a testület az alábbiakban határozta meg a fogalmat. „Hálapénz az a juttatás, amelyet az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követően a beteg vagy hozzátartozója hálája, köszönete jeléül a szolgáltatásban közreműködő egészségügyi dolgozónak nyújt.”

Ebből viszont következik, hogy az előre adott összeg, a jogtalan előny ára nem hála­pénz. Az sem, amelyet a beteg nem saját elhatározásából, nem önként, hanem kérésre szolgáltat. Kérés alatt értendő, így a Kúria, minden olyan (ráutaló) magatartás, amely az önkéntességet, s ennek folytán a juttatás hálapénzjellegét kizárja. A Kúria álláspontja szerint azonban a juttatások paraszolvencia-jellegét nincs ok kétsége vonni azokban az esetekben, amikor az egészségügyi alkalmazottak csupán a betegek, vagy hozzátartozóik kérdésére, érdeklődésére adnak választ.

A Kúria állásfoglalása rögzíti: a hálapénz elfogadása – amennyiben az nem a kötelességszegés honorálása – nem minősül vesztegetésnek. Az orvosi hálapénz – a borra­való­hoz hasonlóan – jogtalan előnynek sem minősül. Sőt a jövedelemadóról szóló törvény egyik melléklete kifejezetten nevesíti is a hálapénzt, mint adóköteles jövedelmet – amelyből így az államnak is jut valamicske.

De az is igaz, amit a MOK EK elnök Hegedűs mondott: „más európai társadalmakban az a természetes, hogy az orvos nem fogad el hálapénzt. Ha mégis megteszi, elveszti a gyógyítás lehetőségét, amit ott egyetlen orvos sem kockáztat.”