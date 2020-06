A jó idő beköszöntével folyamatosan nyitnak a szabadtéri lehetőségek Martonvásáron

Komoly segítség a szülőknek, hogy június 16-tól szervezhetők napközis és ottalvós nyári táborok az előírások betartásával.

Kozma Milos, a martonvásári önkormányzat egyik kommunikációs szakembere elmondta, fontosnak érezték a város vezetői, hogy a kevésbé jómódú családokat támogassák: az ott élő gyermekek is táborozhassanak.

– Szerettünk volna teret adni a gyerekeknek a kimozdulásra biztonságos környezetben. Ezzel segítve a szülőket, hogy visszatérhessenek a normál kerékvágásba. Egyúttal a kevésbé jómódú családoknak is mankót adnánk, hogy ők is megtalálják számításaikat – kezdte beszélgetésünket, majd a részletekre is kitért.

– Nagy öröm, hogy a martonvásári Szent László Völgye Segítőszolgálat két tábort is szervez a hátrányos helyzetű gyerekeknek. A „járási–térségi” barangolósat július 13–17. között tartják az Erzsébet-tábor program keretén belül, ahova mind a nyolc térségi településről – Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas, Vál – érkeznek majd résztvevők, melynek keretében a nemzeti érzést szeretnék felerősíteni a gyerekekben: ellátogatnak többek között a Bory-várba és a székesfehérvári koronázási parkba. Szintén a segítőszolgálat szervezésében valósul meg az úgynevezett prevenciós tábor, ahol kézműves foglalkozások, rendőrségi bemutatók, illetve drogmegelőző előadások várják a gyerkőcöket.

A jó idő beköszöntével folyamatosan nyitnak a szabadtéri lehetőségek is a városban. A megyében Martonvásár volt az egyik olyan település, ahol a lehető legtovább kitolták az enyhítések bevezetését a lakók egészsége érdekében. Június elején nyitották meg a közösségi tereket a martoni és az agglomerációban élőknek. Egységes szabályok mellett ismét látogathatóak a játszóterek, az ifi- és kondipark, és a Horváth Ottó Sportközpont szabadtéri területén található futókör, grundpálya, a teqball asztal. A fertőtlenítés továbbra is rendszeres.