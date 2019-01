Felveszik a lépést a digitális világgal a megyeszékhely könyvtárai

A könyveknek, nyomtatott újságoknak, magazinoknak leáldozott – hangoztatják jó ideje. A számok mégis azt mutatják: csak a tavalyi évet tekintve közel 300 ezer kölcsönzésről tudnak a megyei könyvtárban.

Csütörtök késő délelőtt halk duruzsolás közepette iratkozott be a könyvtárba Cser-Palkovics András polgármester. A Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermének végében – részben megszokott módon – sajtómunkatársak gyűltek össze a kikészített vizek és pogácsák mellett. A városvezető ezen az alkalmon köszöntötte először nyilvánosan az új könyvtárigazgatót, Buriánné Tarró Editet. – A könyvtár egy komoly, a közösségekhez igazán kötődő, meghatározó intézmény. Így a jogszabályi és pénzügyi kereteket figyelembe véve továbbra is mindent meg szeretnénk adni a megfelelő működés elősegítéséhez – fogalmazott a polgármester, hozzátéve: az idei évben épületberuházás is érinti majd a könyvtárat, hiszen a város jelenleg nem rendelkezik modern, 21. századi központtal.

A jelenleg létező fehérvári könyvtárhálózat előnye és hátránya is a szétaprózódott struktúra. Az, hogy a megyeszékhelyen számos tagkönyvtár „megél”, igazi közösségépítő erő, ám nem teszi lehetővé, hogy egy, a kor követelményeinek megfelelő központi könyvtár létrejöhessen – értelmeztük a városvezető szavait.

A könyvtár számokban

Tavaly a könyvtár beiratkozott olvasóinak száma csaknem 12 ezer fő volt, ebből 2600 gyermek. A Vörösmarty Mihály Könyvtár állománya jelenleg összesen 716 ezer dokumentumot tartalmaz; tavaly 16 ezer cédéből és 7 ezer DVD-ből válogathattak az olvasók. Népszerűek az online elérhető tartalmak, valamint a régi könyveket és a képeslapokat tartalmazó adatbázisok is – tudtuk meg Horváth Hella sajtókapcsolatokért felelős munkatárstól.

Az írásos „szakértelem” mellett programokat is kínáltak, kínálnak a szervezők, a könyvtárhoz tavaly 1068 rendezvény fűződött, ebből 116 időszaki kiállítás volt. Eseményeikhez május végéig pályázati forrás is rendelkezésükre áll; nyáron pedig – mondta el Buriánné Tarró Edit igazgató – az ország könyvtárosait látják vendégül Székesfehérváron egy szakmai találkozó keretében, melynek várható címe „Hiteles hely mindenhol, mindenkor” lesz.