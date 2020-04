A járvány idején sem szünetel a Magyar falu program végrehajtása Fejérben

Megyénkből 95 település pályázhatott, és 263 kérelmet támogattak összesen csaknem 3 milliárd forint értékben. A program keretében történő fejlesztések bemutatását pénteken kezdtük el, most pedig folytatjuk.

Megújuló plébánia

A katolikus egyházközség 15 millió forintot nyert a plébánia felújítására, amely ugyan most lakatlan, hiszen Mórocz Tamás Bodajkról jár át Csákberénybe misézni, de ettől a felújítás még szükséges. Ebből a pénzből teljes külső és belső felújítást terveznek a településen. A tetőcserepet már tavaly megvásárolták, Vécsei László polgármester év végén azt mondta, amint a tavaszi időjárás engedi, elkezdődnek a munkálatok. Nos, ez egyelőre várat magára, ám ennek egyszerű prózai oka van: a mesterekre várnak, akikkel mostanság nem egyszerű időpontot egyeztetni.

A csatornázás nyomainak eltüntetése

Csókakő nettó 30 millió forintot nyert a program keretében, amelyhez az önkormányzat közel 8 milliót tett még hozzá. Ebből az összegből újulhat meg a Petőfi és az Ady Endre utca burkolata, amelyet annak idején, a csatornaberuházást követően csak sávosan állítottak helyre. A tervek szerint az út a megfelelő szintezés után teljesen új burkolatot kap. A munkaterület átadása már megtörtént, a kivitelezővel is aláírták a szerződést, már csak egy időpontra várnak a munka megkezdését illetően. Az eredeti, május eleji kezdés úgy tűnik, a járványhelyzetre való tekintettel némileg csúszik, bár ahogy azt Fűrész György, a település polgármestere elmondta, késésben nincsenek, hiszen az átadás határideje szeptember 30. A faluban már gondoltak az aktuális pályázatokra is, így Csókakő járda és újabb útszakasz felújítására, óvodaudvar-felújításra, illetve közterületi eszközök beszerzésének támogatására pályázik. Bodmér 14 millió forintot nyert falugondnoki kisbuszra, valamint 8 millió forintot a temetői ravatalozó felújítására. Előbbi beszerzése már folyamatban van, ha minden jól megy, egy hónap múlva a falu rendelkezésére áll a jármű. Ami a ravatalozót illeti, Katona László polgármester reméli, hogy augusztusra sikerül az épületet a terveknek megfelelően átalakítani. A kivitelező kiválasztása már megtörtént, a munkaterületet május végén szeretnék átadni. A közös katolikus és református temető ravatalozóját kibővítik, és új tetőt helyeznek rá. Bodmérnak folyamatban lévő pályázatai is vannak útfelújításra, járdafejlesztésre és a közösségi tér fűtés-korszerűsítésére.

Művelődési ház és zártkertek

Csóron a Magyar falu programban az önkormányzat orvosi műszerek és eszközök beszerzésére, útfelújításra, az óvodai játszóudvar fejlesztésére és a művelődésszervező foglalkoztatására pályázik. A temetőkerítés kiépítése (4,6 millió forint) várhatóan júniusig befejeződik. Pár napja befejeződött a zártkertes pályázat (10 millió forint) kivitelezése, szerdától folytatták a központban a művelődési ház belső felújítását (6 millió forint). Remélhetőleg nemsokára kezdődhet az orvosi rendelő energetikai felújítása; az árajánlatokat várják. Vannak terveik, de ez az év az életben maradásról szól önkormányzati szinten – tette hozzá Csete Krisztián polgármester.

Traktorra szerelhető adapterek

Csőszön a Magyar falu program pályázatai nyomán orvosi műszereket és eszközöket szereztek be (2,92 millió forint); a közterület karbantartásához különböző, traktorra szerelhető adaptereket, eszközöket (egyebek között teleszkópos kasza, rézsűkasza, függesztett rövidtárcsa, vonólap, fűnyíró és fűkasza, motorfűrész) vásároltak 9,9 millió forint értékben. A belterületi járdafelújítás anyagtámogatására 4,9 millió forintot nyertek. Terveik szerint megújul a Bekötő út járdájának egy szakasza, valamint 1,5 méter széles járdát építenek a buszfordulótól a sportpályáig, továbbá a Bartók Béla utcában a buszmegállótól a Petőfi Sándor utca sarkáig. Az óvoda részére új udvari játékokat (4,9 millió forint) vásárolnak, a régi játékokat pedig felújítják, és később határoznak arról, hova helyezik ki őket. A művelődési házra további 15 millió forintot tudnak fordítani: felújítják az öltözőt és a vizesblokkot, átalakítják a színpad hátsó bejáratát, és járdát is építenek – tájékoztatta lapunkat Földesi Gábor polgármester.

Utak, járdák, eszközök

Nádasdladányban a Magyar falu programban orvosi eszközöket szereztek be. A Fő utcai járda felújítására is nyertek támogatást; a munka várhatóan júniusban kezdődhet – mondta el lapunknak Varga Tünde polgármester.

Pályázik az önkormányzat az óvodai játszóudvar és a közterületi játszótér fejlesztésére, út- és hídépítésre, illetve felújításra, valamint a közterület karbantartását szolgáló eszközök, berendezések beszerzésére.

Óvodaudvar-felújítás és fűtés-korszerűsítés

Szabadbattyán a Magyar falu programban négy pályázati címen nyert támogatást: a Kossuth Lajos utcában térköves járda és térköves bejárók kialakítására, az óvodai konyha korszerűsítésére, az óvodaudvar és a játszóudvar felújítására, valamint a polgármesteri hivatal fűtés-korszerűsítésére. Amint Szabó Ildikó polgármestertől megtudtuk: a projektek megvalósítása az idei évben esedékes.