A járatlan utak vitéze, Zocskár András hetvenéves lett

Az „egy percig élő ember” miképpen veszi a bátorságot arra, hogy a természet vagy az Isten tudását eltulajdonítsa? Pedig van néhány ember, aki megteszi. Például Zocskár András! – állítja róla egyik méltatója, Leszkovszki Albin.

Kétszer ad, aki gyorsan ad – a Sárbogárdi Múzeum Egyesület magáénak vallja a közmondást. Az egyesület a hetekben Zocskár András keramikus 70. születésnapja alkalmából rendezett kiállítást a művelődési központban, ahol a művész kerámiái mellett rajzait, festményeit és kollázsait is láthattuk. Holnap, pénteken Karika túráim című kötetét mutatják be ugyancsak a „művházban” – osztotta meg velünk a hírt Novák Kovács Zsolt, az egyesület elnöke.

Iskoláit Szegeden végezte, a képzőművészet iránti érdeklődése a művészeti iskolában erősödött meg, ahol keramikus szakon végzett. Dolgozott majolikagyárban, szövetkezeti kerámiarészlegen, majd tanácsi műszaki osztályon, közben beiratkozott a főiskola biológia-rajz szakára. Megnősült, és Sárbogárdra költöztek, felesége a gimnáziumban, ő pedig a töbörzsöki általános iskolában tanított, illetve óraadóként rajzot szintén a középiskolában.

A művelődési központban kerámia szakkört, majd képzőművészeti alkotóműhelyt vezetett. Személye, az alkotóműhely szellemisége és közös kiállításai jelentős hatással voltak a helyi és környékbeli képzőművészettel foglalkozókra. Maga is épített égetőkemencét, kísérletezett és máig is kísérletezik a kerámia formavilágával. Különleges hangulatú munkáival rendszeres szereplője a városi kiállításoknak, Varga Lászlóval és Macsim Andrással ma is társrendezője a sárszentmiklósi klubkönyvtár képzőművészeti tárlatsorozatának.

Zocskár András volt tornatanár, rajztanár, grafikus, illusztrátor, vasutas és galambtenyésztő is. Egyvalami eddig sosem: hetvenéves. Ez komoly dolog – állítja Leszkovszki Albin –, sok embernek sosem adatik meg. Amint Arany János írta: „Nyolcvan év / Ritka szép; / Hetven év / Jó, ha ép…”

Járt utat járatlanért el ne hagyj! – tartja a régi közmondás. A művészek márpedig szembe mennek ezzel: emberünk is a járatlan utak vitéze. Zocskár András különbözni vágyása már-már az abszurditás határait ostromolja. A bevonatok sokféleségének megszállottja, örömét leli a kísérletezésben. „Zocskár nem volna Zocskár, ha megelégedne az egyműfajúsággal, bármennyire is sokműfajúvá tudja tenni azt…” – mondja Leszkovszki tanár úr. A sámándobok szépek, az ősi, soklyukú váza közös tőből fakad, az óra bölcs bagoly.

Létünk útvesztői között bolyongunk. Időgépünk az emlékezet? Megnyugtathatnak a jövőbeli kiállítás töredékei? Vajon túljutunk az üveghegyen?

Isten éltessen, András!