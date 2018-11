A hűvösre fordult időben kiderült – Jól sikerült a lepsényi felújítás

Bár kedden kora délután még láttunk egy szál pólóban nyargalászó kis fickót a lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény udvarán, a diákok többsége már meleg kabátban közlekedett.

A bevezetőben megénekelt bátor kisdiákra is hamar rászóltak persze, öltözzön fel! A lurkó két épületszárny között megiramodván gondolta úgy, ha siet, nem fázik meg. A kellemes hőfokú őszre emlékezett talán nosztalgiával. Ami igazán lényeges, a hideg hiába ütötte fel a fejét, a lepsényi iskolának ez már meg se kottyan: hiszen maga az épület már roppant meleg.

Salamon Béla polgármester szerint mindez az éppen zajló tanév kezdetére – bő két hónap alatt – elkészült energetikai korszerűsítésnek köszönhető.

A lepsényi iskolában több mint 250 gyermek pallérozódik

Lássuk a részleteket! A lepsényi iskolában, a főépület régi szárnyában 1969. szeptember 1-jén kezdődött el a tanítás. Az újabb egységet 1987. szeptember 1-jén, a tornatermi részt pedig 1994. március 15-én adták át.

– Az idei tanévet, egy gazdaságosabb üzemeltetést biztosító épületben kezdhettük meg – adta hírül Salamon Béla.

– Kicseréltünk több mint 170 homlokzati és beltéri nyílászárót, az épületek 3000 négyzetméteren kaptak homlokzati és födémszigetelést, megújult a fűtésrendszer, s azért, hogy környezetbarát és gazdaságosan üzemeltethető iskolánk legyen, építtettünk egy 22 kilowattos napelem rendszert. Ehhez közel 127 millió forint pályázati támogatást vettünk igénybe, önkormányzatunk pedig csaknem 50 millió forint önrészt biztosított – közölte a településvezető.

A beruházás során számos, az akadálymentesítést szolgáló elemmel is gazdagodott az iskola.

– Nagyon rossz volt korábban a fűtésrendszer, a téli gázszámlák egymillió-kétszázezer fölött voltak. Ezt nyilván a régi, rossz nyílászárók, a semmilyen hőszigetelés és az elavult fűtésrendszer okozták – magyarázta a polgármester. – Reggel beszéltem Némethné Szabó Csilla igazgató asszonnyal, aki azt mondta, hogy teljesen letekerte az irodájában a fűtést: a szigetelés önmagában annyit ér, hogy most még fűtenie sem kell. Korábban a pedagógusok meg-megemlítették, hogy szeles időben lebegtek az osztálytermek függönyei, olyan rosszak voltak a régi ablakok… Most már nem kerül annyiba az üzemeltetés, mint eddig – hangsúlyozta Salamon Béla. A lepsényi általános iskolában több mint 250 gyermek pallérozódik, készül az élet majdani kihívásaira. Többségük helyi, de a környező településekről, Mezőszentgyörgyről, Balatonvilágosról, Balatonfőkajárról, Enyingről, illetve Balatonbozsokról is járnak ide diákok.

