A hősök köztünk járnak – Kutyatámadás áldozatán segítettek a Fejérvíz dolgozói Bicskén

Újabb bizonyítéka annak, hogy az igazi szuperhősök nem csak a filmekben szerepelnek!

A Fejérvíz Zrt. közösségi oldalán számolt be arról a november 5-i esetről, mely Bicskén, az Akácfa utcában történt.

A poszt szerint a kora délutáni órákban Diemer László és Szép János csőhálózat szerelő munkatársaik a rádió jeladóval ellátott vízmérők időszakos havi leolvasását végezték, amikor váratlanul segélykiáltásokra figyeltek fel. A hang irányába indultak, és észrevettek egy idős hölgyet, aki megrémülve és rettegve, kutyusát szorosan magához ölelve próbálta védelmezni magukat az őket támadó, fogait vicsorogtató kutyával szemben.

Diemer és Szép habozás nélkül, saját testi épségüket kockáztatva azonnal a hölgy segítségére siettek, akinek kézfejét már sebek és vér borította.

Amíg Diemer László próbálta elvonni a feldühödött állat figyelmét, addig Szép János a halálra rémült idős hölgyet saját testével védve, a közeli lépcsőházba kísérte. Miután a hölgyet és kis kedvencét sikerült biztonságos helyre juttatni, azonnal hívták a 112-t, és bejelentették a kutyatámadást, valamint hogy a feldühödött állat a lépcsőház előtt várkozik, újabb célpontokra lesve. A rövid időn belül a helyszínre érkező rendőrjárőr segítségével a kiérkező gyepmester befogta az agresszív ebet, és elszállította.

A rendőrök azonnal gondoskodtak a megtámadott hölgy orvosi ellátásáról is. A Fejérvíz posztja szerint ez az állat többeket is, kocsijából kiszállni szándékozó helybélit is veszélyeztett.