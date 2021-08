A horgászturisztika miatt létesültek a fizetős helyek Pátkán

Olvasónk fordult hozzánk a Pátkai-víztározón kialakított bérelhető horgászhelyekkel kapcsolatban. Nagy Attila, a Hofesz társadalmi elnöke elmondta, miért döntöttek a helyek létrehozása mellett.

Ezt ne hagyja ki! Tüttő Kata kilovagolt a tengerből

Lapunk egyik olvasója, Rózsa József, a Pátkai-víztározó korábban több tíz évig aktívan tevékenykedő, mára már nyugdíjas halászati felügyelője kereste fel szerkesztőségünket. Tette ezt annak érdekében, hogy elmesélje, a Pátkai-víztározón több olyan helyet is kialakítottak, amelyeket éves ciklusra lehet kibérelni. Mint Rózsa József elmondta, ilyenre az elmúlt több tíz évben nem volt példa. Korábban az volt a megszokott, hogy a horgászok érkezési sorrendben, tetszőlegesen foglalhatták el helyeiket. Elmondása alapján ezzel szemben most az éves bérletre kijelölt terület le van zárva, csak azok mehetnek oda, és természetesen azok is használhatják, akik kifizették a helyet.

A történtekkel kapcsolatban felkerestük a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének társadalmi elnökét, Nagy Attilát, aki elmondta, a helyek kialakításának horgászturisztikai okai vannak. Kiemelte, az elmúlt években nagyon sok pénz folyt be támogatás formájában a horgászatra. Ezeknek az anyagi támogatásoknak viszont elvárása volt, hogy a horgászturisztikát minden érintett területen fejleszteni kell. – Azt ilyen módon lehet fejleszteni. Minőségi szolgáltatások nyújtásával – hangsúlyozta a Hofesz társadalmi elnöke.

Nagy Attila kiemelte azt is, hogy abszolút logikusnak tűnik, hogy több száz hektáros víztározókon olyan helyeket alakítanak ki, ahol nagyobb pénzösszeg ellenében az adott bérlő több előjoggal rendelkezik, mint az a horgász, aki nem él ezzel a lehetőséggel. – Ez olyan, mint például a csónaktárolás. Aki csónakot bérel, az sokkal több pénzt fizet be – tette hozzá a társadalmi elnök.

Hangsúlyozta, hogy ezeket a befolyt összegeket nonprofit szervezetként természetesen visszaforgatják olyan területekre, felmerülő problémák megoldására, amelyek a horgászok érdekeit szolgálják, valamint érintik a horgászturisztika kérdését is. A körülbelül 30 hektár nagyságú Pátkai-víztározón megközelítőleg 20-30 olyan helyet alakítottak ki, amelyek egész évre bérbe vehetőek. A Hofesz társadalmi elnöke szerint tehát ezek létrehozásának ellenére is van elég hely a területen az odaérkező horgászoknak.