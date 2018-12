A honvédség fővárosa lehet Fehérvárból

Várhatóan még decemberben dönt az Országgyűlés arról, hogy – mint Benkő Tibor honvédelmi miniszter fogalmazott – a „katonatársadalom fővárosa” legyen a megyeszékhely.

Benkő Tibort 43 évnyi katonai szolgálat után kérte fel idén áprilisban a miniszterelnök, hogy vállalja el a honvédelmi tárca irányítását. A tábornok hétfő este a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének vendége volt. Az esten, melynek házigazdája Karsai Béla, a HTBK helyi szervezetének elnöke volt, Silye Sándor újságíró faggatta a minisztert. Benkő Tibor az esten elmondta, hogy ütőképes, korszerű hadseregre van szükség, mert csak az szavatolhatja az ország biztonságát.

Idén április óta egy tábornok áll a honvédelmi tárca élén

A miniszter fel­idézte: 2003-ban tömeges leépítés zajlott a honvédségnél, mert a nemzetbiztonsági stratégiát annak a hamis illúziónak a szellemében határozták meg, hogy a NATO-tagsággal az országot nem fenyegeti veszély. Kiárusították a haditechnikát, laktanyákat zártak be. A Nyugat-Balkánon ma sem stabil a helyzet, a múlt héten kétszer kellett harckészültségbe helyezni Koszovóban a magyar békefenntartókat, Ukrajnában pedig háború zajlik, mégpedig a hibrid hadviselés eszközeivel. A sorkatonasággal megszüntették a hadkötelezettséget, a tartalékos szolgálatot is. A megoldást az önkéntes szolgálat jelenti. Ez lassabb, göröngyösebb út, de járható – fejtette ki a miniszter. Fontos a hazai hadiipar megteremtése – húzta alá Benkő Tibor. Már nemcsak Rába gépjárműveket és buszokat gyártunk, de megkezdte működését az első hazai fegyvergyár is Kiskunfélegyházán, ahol kézifegyverek készülnek. De lőszer- és lőporgyárat is terveznek.

Kiberműveleti központot hoztak létre, és szerdán a kormányfőnek bemutatták a digitális katonát, aki száznál több eszközzel van fölszerelve. Elhangzott továbbá, hogy a honvédség többek közt kiképzőrepülőket vásárolt, a könnyű helikopterek beszerzésére vonatkozó szerződést újabb követi. A miniszter utalt arra is, hogy – mint fogalmazott – a „katonák fővárosává” teszik Székesfehérvárt. Ebben a kérdésben – várhatóan – december 12-én dönt az Orszá­g­gyűlés. A HTBK a Gazdaság Házában tartott összejövetelén jelen volt Cser-Palkovics András, a megyeszékhely polgármestere is, aki a beszélgetés végén maga is szót kért. Még a parlamenti döntés előtt vagyunk, de szeretné, ha elkezdenénk ízlelgetni, hogy miről is van szó. Egyelőre föl sem fogjuk, hogy mekkora lehetőséget fog kapni ezáltal Fehérvár – mondotta. A dolognak több eleme van, de összességében a fejlett gazdasága mellé egy új lábat kap a város – fogalmazott a polgármester. Nemcsak a katonákról, de a családtagjaikról is szó lesz. S már alig várja, hogy a megoldandó feladatokat hivatalosan is megszabhassa – tette hozzá.

