A honvéd kadétok is megismerhették légierőnk legújabb büszkeségét Börgöndön

A Magyar Honvédség H145M típusú könnyű helikoptere látogatott kedden a börgöndi repülőtérre.

Az Albatrosz Repülő Egyesület és a Honvédelmi Sportszövetség július 5-től 9-ig, második alkalommal rendezi meg a „Börgöndi repülő tábort” a Honvéd Kadét Programban résztvevő honvéd kadétok számára. Az ötnapos tábor során a repülés iránt érdeklődő középiskolás tanulók megismerkednek a vitorlázó és a motoros-vitorlázó repüléssel, de a kadét program révén idén is találkoznak katonai pilótákkal és repülőeszközökkel. A keddi napon a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis állományába tartozó H145M helikopter érkezett Börgöndre. A táborozók a közel egyórás statikus bemutató során közelebbről is megismerhették a Magyar Honvédség újonnan beszerzett helikoptereinek egyikét, majd azt követően a levegőben is kipróbálhatták az Airbus Helicopters által gyártott katonai légijárművet.

A kadét táborral párhuzamosan folyamatosan halad az Albatrosz Repülő Egyesület és Honvédelmi Sportszövetség növendékeinek vitorlázó repülő kiképzése is. Vasárnap ketten, hétfőn pedig egy növendék teljesítette első egyedül repülését. Az idei első két egyedül repülő hétfőn délelőtt sikeres „B” vizsgát tett – egyikük részt vett a tavalyi börgöndi kadét táborban és az ottani teljesítménye alapján kapott lehetőséget a vitorlázó repülő kiképzésre. A helikopter keddi látogatása után is folytatódott a kiképzés és kedden este egy újabb „B” vizsgát ünnepelhettek a börgöndi sportrepülők.

A H145 típusú helikopter a két pilóta mellett kilenc utast szállíthat, van mentő, kutató-mentő és általános célú változata, még harctéri irányító központként is alkalmazható. A gép egyik legfőbb előnye a sokoldalúság, ezt jól példázza, hogy tíz feladatból nyolcat képes ellátni azokból, amelyekre például a Tiger harci helikopter képes, de annál sokkal olcsóbb. Hatótávolsága 680 kilométer, végsebessége 268 kilométer, per óra. A H145-ös kis mérete miatt eleve nehezen észlelhető szabad szemmel, ezen kívül viszonylag csendes és még radarberendezéssel is nehezebb érzékelni. Más típusokhoz képest könnyen megoldható az ellátása, reptéri kiszolgálása is. Szállítási feladatokra ugyancsak jól alkalmazható, 1,7 tonna hasznos terhet vehet a fedélzetére.

A légi és földi célpontok leküzdését, a gyalogos és páncélos csapatok támogatását monokuláris sisakcélzó és elektro-optikai célzórendszer segítségével, lézervezérlésű lövedékek indításával oldja meg a leghatékonyabban, mondhatni „kirobbanó” erővel. De a fegyverzetnek része lehet még egy 20 milliméteres gépágyú konténer és egy 12,7 milliméteres géppuska, valamint egy 70 milliméteres nem irányított rakéták indítására alkalmas blokk.

A Magyar Honvédség ebből a komoly férfiaknak kitalált játékszerből húsz darabot rendszeresít.