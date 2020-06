A hétvégi viharok okozta károkat sem sikerült még felszámolni, s máris jött a következő hullám

A megye több részén jelentős károkat okozott a csapadék, ugyanis nem több kisebb hullámban érkezett, hanem szinte egy tömegként lezuhant az égből, és letarolt mindent, ami az útjában állt.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Fejér megyei elnöke, Varga Imre István többször is tart határszemlét. Nemrég még arról számolt be, hogy a termőföld felső 10 centimétere teljesen kiszáradt, gyakorlatilag porban állnak a vetések. Ebbe a nedvességtől mentes porba jobb lett volna, ha minden éjjel hullik egy áztató, pár milliméternyi csendes eső, de éppen az ellenkezője történt, és rendkívül rövid idő alatt hatalmas mennyiségű csapadék zúdult az égből.

Az elnök úgy fogalmazott: – Soha nem látott károkat okozott a várva várt csapadék. Tegnap délután az egyik gazdatársammal megtekintettünk több táblát is, ahol a hirtelen lezúduló csapadék árkos eróziót okozott. Elképesztő mennyiségű – több mint 120 mm – eső esett rövid idő alatt. Jelentős nagyságú területen a talaj teljes termőrétegét lemosta a víz, és a problémát fokozza, hogy a hirtelen lezúduló eső előtt aszály sújtotta volt a terület. A domborzati viszonyok sajnos tovább fokozhatják a hatalmas víztömeg károsító hatásait.

Ez a dombokról, termőföldekről lezúduló víz főként a völgyekben fekvő településeken okoz problémákat. Az egyik érintett település, Kajászó polgármestere szerint ez elkerülhető lenne, ha a földterületek gazdái foglalkoznának a terület esővíz-elvezetésével, ám erre az önkormányzat csak megkérheti, de nem kötelezheti őket. Császár Roland azt is elmondta, a vasárnap lecsapó viharnál kisebb károkat okozott a szerda-csütörtöki eső, de az árkok átereszei így is teljesen eldugultak, az utcákon hömpölygött a víz, és újabb sárréteg került az utakra, járdákra. Pedig még a hétvégi időjárás után a faluba került üledéket sem sikerült teljes mértékben eltakarítani. Ráadásul az árkokból a vasárnapi áradat több helyen is kimosta a betonelemeket, amelyek ekkora mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadékmennyiséget nem tudnak elvezetni. A kimozdult elemeket a víz elsodorta, ezek képezik az átereszeknél a legfőbb akadályát annak, hogy lefolyjon a víz. A polgármester arra is rámutatott, hogy a termőföldekről lemosott földben található minden vegyszer – növényvédő, gyomirtó, műtrágya – bekerül a faluba, a folyóba, onnan a halastóba és így tovább.

A rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék több utcát elöntött Igaron és Igar-Vámszőlőhegyen – tudta meg lapunk Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó századostól, a megyei katasztrófavédelem szóvivőjétől.

Utóbbi településrészen az egy méter magasan hömpölygő víz elsodort egy idős embert, aki megsérült, de sikerült kimenteni. A Kossuth Lajos utcában húzódó ér annyira megduzzadt, hogy kilépett a medréből és harminc lakóházat veszélyeztetett, amelyek közül háromba be is folyt a víz. A Dózsa György utca végén pedig homokzsákokkal védték a házakat a lejtős úton leömlő csapadéktól. Az igari Szabadság utcában több lakóházba befolyt a csapadék, az egyiknél leomlott a falazat. Az életveszélyesé vált épületet a sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók kordonszalaggal zárták le, és kéziszerszámokkal törtek utat az udvaron felgyülemlett víznek. A ház lakójának az önkormányzat biztosított szállást.

Mezőfalván a gyermekotthon egyik épületének alagsori tárolójába és irodájába folyt be a csapadék. A bent tárolt eszközöket a dunaújvárosi és a helyi önkéntes tűzoltók egy másik, vízzel nem érintett helyiségbe rakodták át. Az otthonban tartózkodó nyolc gyermeket egy másik épületbe kísérték.

A megye északi részén a bicskei önkormányzati és önkéntes tűzoltók segítségét tizenhét alkalommal kérték a városban épületek alagsorába befolyt víz kiszivattyúzása érdekében – tájékoztatta a Fejér Megyei Hírlapot a megyei katasztrófavédelem szóvivője csütörtökön.