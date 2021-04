A hétvégén komoly rohamra számítanak az újvárosi vendéglátóhelyek

Öt és fél hónapnyi lezárás után szombat reggeltől ismét fogadhatnak vendégeket a terasszal, kerthelyiséggel rendelkező kávézók, éttermek, kocsmák és egyéb vendéglátóhelyek. Az ágazatban dolgozók a következő napokban nagy rohamra számítanak.

„Természetesen örülünk, hogy hosszú hónapok után végre részlegesen nyithatunk, ám azt is látni kell, nem lesz egyszerű egyik pillanatról a másikra teljes fordulatszámon pörögni. Amit lehetett, az utóbbi napokban megtettünk: feltöltöttük a készleteinket, megpróbáltunk mentálisan és pszichésen is felkészülni, ugyanis komoly forgalomra számítunk. Korábban pont a Hírlap megkeresésére fejtettem ki, hogy kicsit olyan helyzetben vagyunk, mint az a sportcsapat, amely közel fél évig nem léphetett pályára, most pedig egyből kupagyőzelmet várnak tőle. Azon leszünk, hogy megfelelő színvonalon tudjuk majd kiszolgálni a minket választó vendégeket már ezen a hétvégén is, ám akadhatnak fenn­akadások, hiszen nekünk is hirtelen kell alkalmazkodnunk egy új helyzethez.

Némi türelmet és toleranciát kérünk a vendégektől, akik már bizonyára nagyon várják, hogy ismét beülhessenek kedvenc éttermükbe” – fogalmazott lapunknak Grábics Gábor, a Corner Hotel és Kávéház társtulajdonos-ügyvezetője, akit a jövő heti tervezett újabb nyitási szakaszról is kérdeztünk: – Még nem látunk tisztán, ám úgy vélem, hogy számos konfliktushelyzetet szülhet, ha a vendéglátóhelyeknek kell megszűrnie: kit engedhetnek be és kit szolgálhatnak ki beltérben. E téren várhatóan még részletesen pontosítják a szabályozást.

A ma reggeli nyitás előkészítésén dolgoztak pénteken dél­előtt a Kádár-Gastro Kft. által üzemeltetett Bal2 Kocsma és a Legendás Falatozó teraszán is. – Mi is örömmel fogadtuk a hírt, hogy végre ismét jöhetnek a vendégek, akik már szintén nagyon várták ezt a pillanatot. Fiatal társaság vagyunk, így a lezárásokat követően megpróbáltunk gyorsan és rugalmasan reagálni az új szituációra, ez adott esélyt arra, hogy túléljük ezt az időszakot. Nem voltak, most sincsenek könnyű helyzetben a vendéglátósok. Egyrészt, sokaknál elfogytak a tartalékok, nekünk sem volt egyszerű összeszedni a forrásokat a készleteink újbóli feltöltésére.

A másik kényes kérdés a munkaerő. Az elmúlt egy évben a számtalan bizonytalanság miatt sokan hagyták el ezt az ágazatot és kerestek más szakmában megélhetést. Egyik pillanatról a másikra nehéz lesz, szinte lehetetlen betölteni az üresen maradt álláshelyeket. Azt sem szabad elfelejteni, hogy bár már beoltottak több mint 3,5 millió embert, azért a vírus még itt van velünk. Bármikor érkezhet egy új vírusmutáció, amely ismét felboríthatja az életünket. Éppen ezért mi továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a megfelelő higiénére, a folyamatos takarításra. A vendégek várhatóan megrohamozzák a teraszokat, kerthelyiségeket, komoly nyomás nehezedik majd a vendéglátóegységekre – mondta el lapunknak Tóth Zoltán üzletvezető.