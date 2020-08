A helyi ellenzékként ismert ÖEP és a polgármester ádáz csatája dúl Perkátán

Nem egyeznek az érdekek a perkátai vezetés két oldala, a polgármester Somogyi Balázs és társai, illetve az ÖEP (Öten Együtt Perkátáért) tagjai között. Mindez az előző héten, csütörtökön tartott testületi beszélgetésen csúcsosodott ki.

Mint ismeretes, Perkáta vezetése 4-3 arányban ellenzéki többségben irányít, ami rendre ádáz vitákhoz vezet a faluban. Az említett napon Sarok Mihály alpolgármester, egyben az ÖEP vezetője 18 órai kezdettel testületi egyeztetést kért, ahol Perkáta jövőjéről szándékozott beszélni, arról, hogy miként tudnának a továbbiakban egymásra mutogatás nélkül, érdemben tenni a településért.

Alábbiakban Szilasy Lászlónak, a hét képviselő egyikének közleményét dolgoztuk fel.

Áldott Richárd, az ellenzék egyik tagja már a megbeszélés elején a polgármestert – még saját társai szerint is – agresszív módon kezdte el támadni, s olyanokat címzett a vezető felé, mint „tönkre teszem az életed”, „hátba szúrlak egy karddal”, „nem érdekel a véleményed”, vagy „2024-ig tönkreteszem az életedet, ha polgármester maradsz”. Mint olvasható – pontosan Áldott Richárd viselkedése miatt –, az egyeztetést követően Mosonyi-Bógó Nikolett, az ÖEP egyik tagja megkérte Somogyi Balázs polgármestert, hogy az esetről ne jelentessen meg írást, egyben ő is megígérte ezt, amit már aznap megszegtek. Még az éjszakai órákban közöltek egy írást közösségi oldalukon, mely szerint a megbeszélés előtt lemondásra kérték fel a polgármestert, amennyiben nem képes Perkáta jövőjéért együtt dolgozni az ÖEP tagjaival. Erről megkérdeztük a polgármestert is.

– Az informális képviselő-testületi megbeszélés előtt nem került sor arra, hogy felkértek volna képviselőtársaim, mondjak le a polgármesterségről. Pont én javasoltam több megoldást a kialakult patthelyzetre. Első verzióként a testület önfeloszlatását javasoltam, ami a legdemokratikusabb megoldás lenne, hiszen a lakosság dönthet az elmúlt időszak figyelembevételével a településünk irányításáról. A patthelyzetnél minden jobb. Második variánsban a polgármester lemondása jöhetne szóba, de akkor csak polgármestert választanak, testületet viszont nem, tehát kevésbé érvényesülhet a polgárok elmúlt egy évet is értékelő akarata. Az új képviselők egy C változatra kérdeztek rá, akiknek felvázoltam, hogy a 76 milliós, a Győri-kastélyt érintő nyertes pályázat visszaadása és a jelentős iparűzési adót termelő nagy naperőműpark elleni kampányuk után nagyon nehéznek látom a település helyzetét. Éppen ezért visszakérdeztem, hogy segítsenek, nekik mi a tervük a faluval? Mit ajánlanak Perkáta jövőjéért? Erre pedig már csak a rajzfilmekben hallható kínos csend érkezett a tücsökciripeléssel – válaszolta lapunknak a polgármester, aki kitért Áldott Richárd viselkedésére is.

– Nem ez az első eset, hogy Áldott Richárd ilyen hangnemet üt meg, és ami még borzasztóbb, hogy még büszke is ezekre a véleményekre. Legutóbb karácsonykor is hasonló stílusban folytatott le egy beszélgetést, akkor fel is szólítottam lemondásra, amit nem tett meg. Még az is előfordul, hogy a saját társait szólja meg, amiért nem mondják ki kerek perec a véleményüket. Szerinte az egész egyeztetés egy mellébeszélés volt most is köztem és Sarok Mihály között, amiért kulturált stílusban próbáltunk beszélgetést folytatni – zárta Somogyi. Az ügyben felkerestük Sarok Mihály alpolgármestert, aki elismerte a megbeszélésen történteket, ugyanakkor szerinte korántsem volt ilyen komoly a helyzet, nem így kell értelmezni Áldott szavait.