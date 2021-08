A hely, ahol a Pudingok a legkeményebbek – Családi hétvégét tartottak Csernyén

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a Csernyeiek Családi Sportnapja elnevezésű programot, melyre még a vártnál is nagyobb számban érkeztek a látogatók.

A rendezvényt pályázat útján a Bakonycsernyei Bányász Sportegyesület szervezte. Nagy segítség volt ebben Magyarország kormánya, hiszen a miniszterelnökségen keresztül és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával érkezett a lebonyolításhoz szükséges forrás, tudtuk meg Turi Balázstól, a nagyközség polgármesterétől, aki maga is tevékenyen részt vett az eseményen.

Beszámolójából kiderült, hogy az egyesület célja az volt, hogy megfelelő programokat szervezzen a településen élő valamennyi korosztály számára, de ügyeltek arra is, hogy a sportprogramok mellett kulturális érdekességekkel is kedveskedjenek a rendezvényre látogatóknak. Az egész napos, teljesen ingyenes ugrálóvár, ügyességi versenyek, arcfestés és lufihajtogatás mellett interaktív gyermekműsorral is készültek. Így sikerült kapcsolatba lépniük az óvodás és kisiskolás gyermekeknek Bobóval, az óriás sárkánybébivel.

Az ifjúság élő csocsóban, kapura lövő versenyben, hetes- és tizenegyesrúgásokban mutathatta meg ügyességét. Ezzel párhuzamosan kispályás focibajnokság zajlott, melyre hat csapat nevezett be. Az első helyezett a Pudingok, a második A Renkeszek, míg a harmadik a Fapack Team csapata lett. A sport mellett a gasztronómiai élmények kedvelői is jól jártak. Számukra főzőpartit tartottak, melyre szép számban neveztek be a bográccsal felfegyverkezett csapatok. Közben a fűszeres hangulatot Gregus Anikó énekesnő biztosította, aki operett és magyar nóták előadásával gazdagította a rendezvényt.

Délután Csima Pongrác fekvedekázó világbajnok freestyle bemutatóját láthatta a közönség, majd a Móri Önkéntes Tűzoltóság habpartival frissítette fel a lehűlni vágyókat. A színpadon egymást váltotta egy színházi előadás és a fitness-táncbemutató. Utóbbit a bakonycsernyei Dream Team táncegyüttesnek köszönhette a nagyérdemű, amely akrobatikus látványtánc bemutatót is láthatott. Az egész napos nyüzsgő és pezsgő rendezvényt a Crazy Little Band koncertje zárta.

Bár Bakonycsernyén véget ért a családi nap, de a helyi sportegyesület által megszervezett műsorfolyam megy tovább. Augusztus hetedikén Balinka sportpályája telik meg élettel, sporttal, családokkal. A három felvonásból álló, közös önkormányzati hivatal égisze alatt zajló rendezvénysorozat utolsó állomása Nagyveleg lesz, augusztus 14-én.