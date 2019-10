A haza védelme mindnyájunk kötelessége

Szeretteink, értékeink, hazánk – van mit óvnunk, védenünk. A mostani békeállapot, a nyugalom, vagyis az aktuális helyzet ugyanis bármikor megváltozhat.

Talán ezzel a bevezetővel lehet a legszemléletesebben összefoglalni, miért is jelentős a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program, amelyben a családnak, a pedagógusoknak, oktatási vezetőknek és természetesen a diákságnak, a fiataloknak is nagy szerepe van.

Simon László kormánymegbízott a csütörtök délelőtti programismertetőn hangsúlyozta: Székesfehérvár mint a Magyar Honvédség első számú színhelye kötelezi és inspirálja a városvezetést, az itt működő szervezeteket, civileket arra, hogy az országban a legjobban teljesítsenek ezen a területen.

A Zrínyi 2026 HHP kapcsán Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta: a program elsődleges célja, hogy korszerű eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági kihívásaira megfelelő választ adó honvédséget hozzanak létre. A középpontban két tényező áll: az ember (a katona), valamint a haditechnika. Vagyis fontos a szakszerűen felkészített állomány megléte, ahogyan az is, hogy szükség esetén a megfelelő eszközöket is a katonák rendelkezésére tudják bocsátani. A program keretében az önkéntes tartalékos rendszert egyaránt fejlesztik; a motivációs tényezők között juttatás, utazási költségtérítés és ösztöndíj-lehetőség is szerepel.