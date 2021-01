A hallgatói önkormányzatok életében minden eddiginél fontosabb az érdekképviselet

A felsőoktatásban immár tíz hónapja online tanulnak a diákok, ami számos kihívás elé állította a hallgatói közösségeket is. A személyes kapcsolatok háttérbe szorultak, és a már hagyományosnak számító rendezvények is lekerültek a palettáról.

A székesfehérvári egyetemek hallgatói önkormányzatait irányító fiatalokat kérdeztük arról, hogyan alakította a járványhelyzet a hallgatói önkormányzatok tevékenységét, hogyan tudják a jelenlegi helyzetben is összetartani a hallgatói közösségeket, és milyen tervekkel készülnek a vírus utáni időszakra.

– A koronavírus óriási változást hozott a működésünkben, ez leginkább szeptemberben mutatkozott meg, amikor az új elsőéves hallgatóknak szánt személyes integrációs programot sajnos nem lehetett megtartani. A hallgatók elérését és a programok szervezését is nehezíti ez az időszak. A vizsgaidőszak is online keretek között zajlik, ez számos problémát és nehézséget okozott. Ezekben az esetekben is képviseltük a hallgatókat, egyeztettünk az egyetemmel és a tanulmányi osztállyal. A duális hallgatók támogatását is a feladataink közé emeltük, az előttünk álló félévben is szeretnénk jobban aktivizálni ezt a területet – mesélt a jelenlegi helyzetről Dósa Péter, a Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának divízióvezetője.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Epresi Konrád is, aki az Óbudai Egyetem fehérvári karán képviseli a hallgatókat. Feladataik között továbbra is megmaradt a hallgatói érdekképviselet, az ösztöndíjak és pályázatok lebonyolítása, csupán az ezekkel eltöltött idő aránya változott. Korábban az energiaforrások döntő részét a rendezvények megszervezésére fordították, most azonban a hallgatók érdekképviselete került előtérbe.

Kecskés Tamás a Kodolányi János Egyetemen képviseli a hallgatókat. Elmondta, a kapcsolattartás teljes egészében az online térbe került, ám mindent megtesznek azért, hogy senki ne maradjon le a fontos információkról. Hozzátette, az őszi félévben érkező elsős hallgatók már ebbe a szemléletbe csöppentek bele, többségüknek – a korábbiakhoz képest – pozitív csalódás volt az egyetemi ügymenet.

Habár az online felületek a fiatalok mindennapjainak részét képezik, a hallgatói közösségek létrehozása, fenntartása sokkal nehezebb akkor, amikor a személyes találkozások háttérbe szorulnak.

– Jelenleg online előadásokat és programokat szervezünk, illetve online felméréseket végzünk a vizsgaidőszakról, oktatókról. A hallgatókban felmerülő kérésekkel, kérdésekkel felkeressük az egyetemet, illetve, amit tudunk, mi magunk megválaszolunk – tette hozzá Dósa Péter.

Az Óbudai Egyetem hallgatói önkormányzatának két fő célja jelenleg az online rendezvények megtartása, illetve a szeptemberben érkezett elsőévesek összekovácsolása.

A Kodolányi János Egyetem hallgatói önkormányzatának helyi alelnöke azt tapasztalta, a hallgatói közösségek nagyrészt önállósultak, önszervezővé váltak.

– Személyes tapasztalatom, hogy ezek az önálló közösségek elszórakoztatják magukat, nincs feltétlenül igényük online lehetőségekre – fogalmazott Kecskés Tamás.

Most nehezebb a közösségépítés

Habár az online megbeszélések sokszor gyorsabbak, hatékonyabbak, a tartós barátságok kialakulásának nem kedvez a pandémia.

– Az online felületen tartott megbeszéléseink, illetve a hallgatói problémák kezelése produktívabb, mint korábban, ám véleményem szerint a legjobb és legtartósabb közösségek, barátságok az offline térben alakulnak, nem pedig online. Alapvetően a mély barátság a motorja egy ilyen szervezetnek, mint a hallgatói önkormányzat – fogalmazott az Óbudai Egyetem fehérvári hallgatóinak képviselője.

Egyelőre még nem tudni, mikor állhat vissza az oktatás és a hallgatói élet a megszokott rendbe, de a hallgatók képviselői optimistán tekintenek a jövőbe.

– Várjuk, hogy minél hamarabb személyes részvétellel zajló eseményeket, programokat tarthassunk. Az előttünk álló félévre offline tervekkel is készülünk, amennyiben javulna a helyzet, de természetesen amíg a szabályozások és a hallgatók biztonsága ezt megköveteli, az online tervek mellett maradunk. Több olyan eseményünk maradt el, amelyeket mindenképpen szeretnénk majd megtartani, amint ez lehetővé válik. Az elmaradt gólyahét programjait szeretnénk majd pótolni, hogy a jelenlegi elsőévesek is jobban megismerhessék egymást, és a közös programok során új ismeretségek, kapcsolatok alakulhassanak ki – fogalmazott Dósa.

Epresi Konrád az Óbudai Egyetem képviseletében elmondta, sajnos rengeteg rendezvényük elmaradt, ideértve a gólyatábort, a gólyabált, a szakestélyeket és a különböző kollégiumi rendezvényeket is.

– Ezek közül mindet szívesen pótolnám, remélhetőleg egy részét meg tudjuk majd rendezni. Ráadásul így lehetőségünk nyílik a szokásosnál sokkal nagyobb gólyabulikat tartani, ugyanis a másodévesek is gólyaként jönnek a rendezvényekre – tette hozzá Epresi.