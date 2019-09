A gyerekzsivaj hiányzik napközben Mátyásdombról

A polgármester abban bízik, mindez átmeneti csupán, s legalább az alsó tagozat visszakerül még Mátyásdombra. Erről azonban egyelőre nincs hír.

Tilhof István, a település vezetője lapunknak elmondta, 96 gyerek járt a nyolcosztályos iskolába. (Nyolcszázan lakják a falut!)

– Közülük sokan voltak halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, majdnem hetvenen – tette még hozzá.

A polgármester, mint mondta, nem tudja, milyen okok miatt döntött így tavaly a fenntartó: a tankerület. Ellenben azt kijelentette, hogy legalább az alsó tagozathoz továbbra is ragaszkodik a közösség.

30 millió forintos támogatás révén újították fel a mátyásdombi közparkot

– Megmondom az igazat, ez fájó pont, hiányzik innen a gyerekzsivaj – fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy a mátyásdombi iskolában nem volt tanárhiány. Értelemszerűen időközben áthelyezték máshová a falujukban dolgozó pedagógusokat. Most jellemzően a közeli Enyingre és a szintén szomszédos Kislángra járnak a mátyásdombi gyerkőcök.

A polgármester kifejtette azon véleményét is, hogy a gyerekekben erősítené a lokálpat­riotizmust, ha otthon járhatnának iskolába. Az önkormányzat mindenesetre eztán sem hanyagolja el az iskola épületét, illetve annak udvarát, környezetét.

Ezekben a típusú környezetszépítési, parkrendezési, kisebb építési feladatokban amúgy is jók az utóbbi időkben Mátyásdombon. Ezzel összefüggésben a közfoglalkoztatottakat dicsérte a polgármester.

– Kimagasló eredményekről számolhatok be! Ennek a településnek a közfoglalkoztatás rendszere nélkül az életben nem lett volna ilyen árokrendszere, meg ilyen útjai. Értékteremtő, értékes munkát végeznek – jelentette ki.

Elmondása szerint minden egyes ház előtt kaszálnak is a közfoglalkoztatottak, kivéve, ahol ezt kifejezetten nem kérik.

Ide kapcsolódik az is, hogy 2015–16-ban felújították a mátyásdombi közparkot. Impozáns. Erre több mint 30 millió forintos támogatást nyertek el. A Szabadság, a Dózsa és a Petőfi utcák felújítása 2018-ban valósult meg. Tilhof István a fontosabb fejlesztések között említette az óvoda 16 millió forintból megvalósított felújítását.

– Saját erőből újítottuk fel. Új játszóteret kapott az ovi, kialakítottunk egy új zöldségtárolót – a korábbi már düledezett –, átalakítottuk a konyhát is – mondta el.

A megyei rendőrséggel karöltve térfigyelő kamerarendszert alakítottak ki a faluban, illetve ehhez egy központi helyiséget. A jövőben még gyarapítanák a kamerák számát.

Mátyásdomb iparűzési adóbevételéről megtudtuk, az elmúlt években 38 és 50 millió forint között változott ennek évenkénti összege.