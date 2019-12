A görög önkormányzat új, országos vezetése garancia a megfelelő finanszírozásra

Az októberi önkormányzati választások helyenként a magyarországi nemzetiségek életében is jelentős változást hoztak. Például a görögöknél.

Ha az ember egy pillantást vet a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának (MGOÖ) honlapjára, azt találja, a szervezeti felépítés oldalon csupán 21 budapesti kerület görög nemzetiségi önkormányzata szerepel. Mintha az országos önkormányzat a fővárosival lenne azonos. Nyoma sincs a listán a többi magyarországi, az egri, a dunaújvárosi vagy épp a beloianniszi görög nemzetiségi önkormányzatnak. Ez, mint Papalexisz Kosztasztól, Beloiannisz polgármesterétől és az MGOÖ új alelnökétől megtudtuk, annyiban rendjén van, hogy az egyes önkormányzatok autonóm módon működnek. Mégis beszédes tény, hogy a MGOÖ honlapja meg sem említi a vidékieket.

„Nem ártana egy szolgálati lakás sem, de az egyelőre még csak álom”

Az új elnökség munkába állásával, idővel az MGOÖ honlapja is megújul. Ami fontosabb: érzékelhetően a szervezet látóköre is tágul, földrajzi értelemben legalább annyira, hogy az általa fönntartott (oktatási) intézmények közül a vidékit, a Nikosz Beloiannisz Általános Iskolát és Óvodát is megfelelően finanszírozza. Hogy a fenntartói finanszírozással korábban komoly gondok akadtak, azt szeptember 10-én Beloiannisz polgármestere maga hozta nyilvánosságra a település közösségi oldalán közölt bejegyzésében. „A tegnapi napon rendkívüli testületi ülésen született döntés, az iskolánk és az óvodánk elektromos hálózatának felújításával kapcsolatban. Mindkét intézményben ellenőrzést tartott a hatóság (2019 elején – szerk.), és hibák sorozatát tárta fel. A jegyzőkönyvben rögzített balesetveszélyes állapotok megszüntetését kérte a fenntartótól, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatától. Sajnos a megadott határidő hónapokkal ezelőtt lejárt, de az új intézményvezető kérésére, a kihívott szakemberek megállapították, hogy jelen állapotában a fűtésrendszert nem lehet bekapcsolni.” Ebben a helyzetben Papalexisz Kosztasz arról tájékoztatta a településen élőket, hogy az iskola gyorsjavításához szükséges 2,7 milliót a testület egy tervezett járdafelújítás jövő évre való átütemezésével tudta csak előteremteni.

– Ez tényleg így volt – helyeselt ottjártunkkor Dimanovszka Máhi, az általános iskola élére ez év augusztus 10-ével, három évre kinevezett új igazgató. – De azóta orvosoltuk a problémát – tette hozzá rögtön. – Amint megválasztottak és tudomást szereztem a helyzetről, írtam a fenntartónak és a helyi önkormányzatnak.

Részben tán épp a fiatal, az igazgatói feladatához ambiciózusan közelítő pedagógus közreműködése nyomán született meg a polgármesteri közlemény. Az önkormányzati gyorssegély pedig elhárította az akadályokat a biztonságos évkezdés elől. Az új országos elnökség támogatásával, mostanára az igazgató már a további fejlesztéseket, beruházásokat tervezi. Konkrétan az iskola és az óvoda teljes felújítását, beleértve a tetőszerkezet helyreállítását is. Nem ártana egy szolgálati lakás sem, de az egyelőre még az „álom kategóriába tartozik” – fogalmazott, utalva rá: a görög–magyar tanítási nyelvű iskola folyamatosan foglalkoztat Görögországból érkezett pedagógusokat.

Papalexisz Kosztasz elmondta: a 2010-ben a megválasztott önkormányzat eredetileg a település csődközeli helyzetében, az iskola helyzetének stabilizálása érdekében adta át az MGOÖ-nek fenntartásra az intézményt. A megoldás akkor garantálta az alacsony létszámú osztályok megőrzését, az új vezetés pedig immár az iskola és óvoda állagmegóvását, fejlesztését is.