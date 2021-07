A gépseregszemle most kielégítő Jenőn

A fűnyírás, a parkgondozás évről évre gondot okoz településünk önkormányzatának, hiszen a környékünkön lévő községekhez hasonlóan mi sem rendelkezünk közfoglalkoztatott férfi munkaerővel – vágott a dolgok közepébe Kerekes Ildikó polgármester.

Ezért is örültek a Magyar falu program pályázati lehetőségének, melyben parkgondozó, kertészeti eszközök beszerzésére 3,2 millió forint támogatást nyertek. A gépek meg is érkeztek, azokat Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője és a falu vezetője át is adta a „köznek”.

Beszereztek egy önjáró fűnyírót, egy láncfűrészt, továbbá egy nagy teljesítményű fűnyírót. Ez utóbbi nullforduló körös és 23 lóerős, mely nagyban megkönnyíti a munkát a parkgondozásban. Tulajdonképpen feleannyi idő alatt tudnak végezni a munkával a teljesítménynek és a 122 centiméteres vágóasztalnak köszönhetően, mint korábban.

Kerekes Ildikó fontosnak tartja, hogy egy önkormányzat saját gépekkel, eszközökkel rendelkezzen ahhoz, hogy a parkgondozást el tudja végezni. Ha megvannak a berendezések, már csak szervezés kérdése a feladatellátás: akár önkéntes munkában, akár alkalmi bejelentéssel neki tudnak látni a megoldandó munkáknak.

– Önjáró fűnyíró, több fűkasza, aggregátor, betonvágó, lapvibró, láncfűrész és nagy teljesítményű fűnyíró – a seregszemle felettébb kielégítő – fogalmazta meg a polgármester. – Jönnek a fiatalok, és önkéntes munkát vállalnak, vagy egyszerűsített foglalkoztatás keretében tudunk az elvégzett munkájukért fizetni. Az üzemeltetés sokkal gazdaságosabb, mintha vállalkozót fogadnánk. Jómagam is szívesen ülök fel a fűnyíró traktorra délutánonként, hétvégenként, és nekilátok egy-egy területnek. Egy kis fizikai munka megváltoztatja az ember lelkét…

Jenőben további eszközök beszerzését is tervezik. Egy kisebb traktorra gondolnak a zöldhulladék szállításához, de pótkocsira, sószóróra, akár kisebb vonólapra, ágdarálóra is nagy szükségük lenne, hogy be tudjanak segíteni a lakosságnak. A nagyobb traktor meg a külterületi utak karbantartásához kellene!