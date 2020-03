Sikeres volt az utcafórum Iszkaszentgyörgyön

Közlekedést nehezítő, utcán parkoló gépjárművek, hiányzó járda, rossz házszámozás, temetőbe bejáró, a sírokról virágot lelegelő őzek és sok más kisebb-nagyobb probléma is előkerült az utcafórumon.

Iszkaszentgyörgyön bár régen működött, ma már nincs utcabizalmi rendszer, ugyanakkor a lakossági fórumokon, a képviselő-testületi üléseken a lakók jellemzően nem tudnak részt venni. Ezért gondolt a falu vezetése arra, hogy jó előre meghirdet egy olyan fórumot, ahol óráról órára más utcák lakóit várják. Egy ilyenfajta meghallgatás jó lehetőség, hogy az egyes utcákban élők kifejezetten saját problémáikról beszéljenek. Ahogy azt Gáll Attila polgármester elmondta, az utcafórumnak az is célja volt, hogy a felmerült témákra alapozva a képviselő-testület olyan 5 éves gazdasági ciklusprogramot dolgozzon ki, amit a lehetőségek függvényében meg is tudnak valósítani.

Azt is megkérdezték, hol van Szent Mihály lova?

– Bizonyos témák több utca esetében is előkerültek, így például az utcán történő parkolásból eredő közlekedési nehézségek, ami értelemszerűen főleg a szűkebb helyeken okoz gondot. Több utcában felvetődött a járda hiánya vagy a vízelvezetés problémája, de volt olyan kérés is, hogy azt a kétszer egy hónapot, ami alatt engedélyezett a szabadtéri égetés a faluban, hosszabbítsuk meg – összegezte Gáll Attila a fórumon leggyakrabban felvetett témákat. Szóba került még a buszmegállók felújítása, amellyel a polgármester teljesen egyetértett, a vízelvezető árkok gyakoribb tisztítása és a temető, amely két aspektusból is előkerült. Az egyik, hogy bejárnak a vadak a sírkertbe, ahol lelegelik a friss virágot a sírokról, ezért meggondolandó a temető körbekerítése. A másik inkább érdekes: feltették a kérdést, hol van és mi a jövőbeni sorsa Szent Mihály lovának – a koporsó szállítására alkalmas, fából készült eszköznek –, amelyet évtizedekkel ezelőtt, amikor elkészült a ravatalozó, elraktak és azóta sem használják. Gáll Attila több oldal jegyzetet készített a lakók által feltett kérdésekről, felhozott problémákról, amelyekkel kapcsolatban megjegyezte, természetesen mindegyiknek utánajárnak és igyekeznek megoldani őket, de vannak prioritások, amelyeket figyelembe kell venni.

– A falu úgy működik akár egy emberi test: ahhoz, hogy működjön, a legfontosabb szerveknek kell rendben lenniük. A településen is vannak kardinális kérdések, amelyeket első körben meg kell oldanunk és csak azután következhet a többi. Persze az is érthető, hogy mindenkinek a saját baja a legfontosabb – mindenki szeretné, ha az előtte lévő útszakasz jó minőségű lenne, a háza előtt nem dugulna el az árok és így tovább, de van egy prioritási sorrend, amit észszerűen be kell tartani – fogalmazott Gáll, aki összességében sikeresnek ítélte az utcafórumnapot, amelyen aktívan részt vett a lakosság. Hozzátette: a problémák jó részéről nyilván tudott a képviselő-testület is, de mindenképpen hasznos volt ez a fajta visszajelzés és megerősítés, amely erőt és motivációt ad a ciklus feladataihoz.