A Fidesz-frakció és a függetlenek is igennel voksoltak Fehérvár 2020. évi büdzséjére

A város képviselő-testülete 16 igennel, a 4 nem szavazat ellenére elfogadta Székesfehérvár 2020. évi költségvetését. Szavaztak Niedermüller Péter országos DK-s alelnök januári gondolatairól is.

Kezdjük a januári nyilatkozattal! Emlékezetes, hogy az említett politikus, a Demokratikus Koalíció (DK) országos alelnöke, aki Budapest VII. kerületének polgármestere, az ATV egyik január 23-i adásában ezt mondta, a javaslatban álló idézetet citáljuk: „Ott marad egy rémisztő képződmény középen: ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük.” Nos, a közgyűlés egyhangúlag megszavazta a Fidesz-frakció tagjai által benyújtott, a fentiek miatt tiltakozást kifejező határozati javaslatot. Az ellenzéki frakció tagjai nem nyomtak gombot. Ez technikailag különbözik a tartózkodástól.

A költségvetést, ami akkor még javaslat volt, hétfőn adta át a város polgármestere, Cser-Palkovics András a város jegyzőjének, Bóka Viktornak. Portálunk is megírta a fő számokat, miszerint a költségvetés 25,8 milliárd forint saját bevétellel számol, amelyből 20,1 milliárd a várt iparűzési adó. A legnagyobb szám a költségvetésben 67,4 milliárd forint, ennyi az évi kiadás és ennyi az évi várt bevétel vége is. No, nem arról van szó, hogy fillérre ki akarja magát költekezni a város: hiszen – mint rendesen – különböző címeken, összesen 3,6 milliárd forint megy a tartalékba.

A vita során többen is kimondták – köztük Molnár Tamás, a Fidesz-frakció és Ráczné Földi Judit, az ellenzéki frakció vezetője is –, hogy stabil a költségvetés, Fazakas Attila kifejezte abbéli véleményét, miszerint sok pazarlás is van benne, például sokallja a fehérvári női kézilabdacsapatnak adott 100 millió forintot, mert az a 14 csapatos bajnokságban csupán a 11. helyen szerénykedik éppen. Szerinte e támogatást a csapat eredményességéhez kellene kötni. A polgármester utóbb megjegyezte, hogy a fenti 100 millió jelentékeny része maga a Köfém-sportcsarnok fenntartására megy el.

Márton Roland – az ellenzéki frakció nevében – módosító indítvánnyal élt a költségvetést illetően. Ők 2,5 milliárd forintot nem úgy osztanának el, ahogy az önkormányzati választásokon ősszel a szavazópolgárok bizalmát elnyert többség. Oktatás, egészségügyi diagnosztika, közösségi közlekedés és bérlakásprogram; ezekre fordítanának többet. A többség nem söpörte le az asztalról a módosítási indítványokat, hanem úgy döntött, hogy az év során, a különböző bizottsági üléseken tárgyalják meg a javaslatokat, hiszen – mutatott rá a polgármester – pár óra alatt nem lehet ilyen drasztikus mértékben, felelősen átszabni a költségvetést.

Oktatás, egészségügy, közlekedés

Molnár Tamás egyenesen úgy fogalmazott, hogy a 2020-as fehérvári költségvetés az oktatásról, az egészségügyről és a közlekedésről szól. Ki ne hagyjuk a bérlakásprogramot! Az ellenzék alternatívája által erre szánt extra 600 millió forintból Cser-Palkovics András szerint úgy 20-30 lakást lehetne építeni; a városnak viszont jelenleg is több mint ezer bérlakása van.

– Tényleg van, aki komolyan gondolja, hogy 20-30 lakás fogja ezt a kérdést megoldani? – tette föl a kérdést Cser-Palkovics András.

A prioritások és keretösszegek elosztásán való vitákon túl a lényeg nem más: a költségvetés elfogadva, így a város működése biztosított. Négyen, az ellenzéki frakció tagjai nyomtak nemet: Ráczné Földi Judit, Barlabás András, Fazakas Attila és Márton Roland. Azért a „nem”-eseket írjuk le, mert ők vannak kevesebben, egyszerűbb. A teljesség kedvéért jegyezzük meg: Horváth Miklósné képviselő nem volt jelen a pénteki közgyűlésen.

Költöznek az ovisok

A héten többször foglalkoztunk azzal a napirendi ponttal, amely a város néhány óvodájának átszervezését javasolta. Ezt is elfogadták: vagyis a Megyeház utcai ovisok szeptembertől – egy ki­egészítő javaslat értelmében – csoportbontás nélkül kerülnek át Tolnai utcai székhelyoviba, bővülhet a Palotavárosi-ovi és nagy Mancz-bölcsi lehet a kis Mancz-oviból.

Temetői díjtételek

A testület megszavazott egy, a temetői díjtételeket érintő változást is: emelkedtek az ide sorolható lakossági költségek, ezzel kapcsolatban Bozai István városgondnok szavait érdemes idézni, miszerint a fehérvári temetőfenntartás 2014 óta változatlan áron szolgáltatott, miközben a költségeik nőttek, például 50 százalékos béremelést kellett az évek során végrehajtaniuk, hogy legyen, aki elvégzi a munkát. Az egyes sírhelyek díja most 22-ről 27 ezerre nő. A megyei jogú városok 2019-es átlaga 42 ezer.