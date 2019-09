A fiatalok nemigen hagyják el szülőfalujukat, helyben is megtalálják boldogulásukat Felcsúton

A Pancho Aréna és a Puskás Akadémia miatt olykor a politikai érdeklődés középpontjában áll a község, ám az önkormányzat ugyanúgy működik, mint másutt: feladatok, fejlesztések s a mindennapi élet szervezése mentén.

Mészáros László polgármester a tavaly augusztusi időközi választáson nyerte el a többség bizalmát, kilencévi alpolgármesterségét követően társadalmi megbízatású polgármesterként irányítja a falut. Az 1880 lelkes Felcsúton az utóbbi években mintegy száz fővel emelkedett a lakosságszám. A fiatalok nemigen hagyják el szülőfalujukat, helyben találják meg boldogulásukat, s ha a fővárosba vagy valamelyik közeli városba szólítja őket a munka, lakóhelyként akkor is szeretik Felcsútot. Gyorsan elkel az eladó ház, telek, foglalja össze a polgármester az általános jellemzőket.

Közel teljes a foglalkoztatottság a községben és környékén

A fiatalokra egyébként is nagy hangsúlyt fektetnek, megtörtént az új általános iskola építésének előkészítése, az engedélyt megkapta az önkormányzat – a víztornyot áthelyezték, az útcsatlakozások készen állnak. Megépült a háromcsoportos bölcsőde az óvoda új szárnyaként, a 225 millió forintos pályázati összeg felerészben fedezte a költségeket. A főzőkonyha is megújult az építési-fejlesztési filozófia szellemében. A patinás, a község arculatát meghatározó szép régi épületek stílusát megtartva fejlesztenek, korszerűsítenek, sőt az új épületek tervezésekor is felhasználják a tradicionális formákat. A megvásárolt, eredeti külsejében megmentett tájház mellett a teljesen új leendő képtár a hagyományos parasztház klasszikus modorában készült el, ide helyezik a néhány éve elhunyt Kokas Ignác festőművész hagyatékát. A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány vásárolta meg a magyar kortárs festészet egyik legnagyobbikaként számon tartott váli születésű művész képeit.

Veszélyes csomópont vált biztonságossá a község bevezető szakaszán a négyes útelágazásban kialakított körforgalommal, az állami közútkezelő beruházásában. Negyven millió forintnyi nemzeti forrásból és ugyanekkora összegű saját erőből belterületi utakat, járdákat újítottak fel. Az előző önkormányzati ciklus végén épült faluházban korszerűen felszerelt fogorvosi rendelőt alakítottak ki, játszótérrel, kültéri konditerekkel kedveznek a gyerekeknek, fiataloknak. Jelentős beruházás a 235 millió forintos EU-s pályázatból átépített záportározó és a Csóka utca csapadékvízvédő árokrendszerének kialakítása – a korábbi árvízcsúcscsökkentő tározó nem töltötte be feladatát. Az utolsó nagy erejű esővíz­zuhatagnál már nem mutatkozott szivárgás, a Váli-völgy többi települése is védelmet nyer az új létesítménnyel, hivatkozik a polgármester a szakemberek véleményére. A későbbiekben turisztikai központ szerepet is ellát a kisvasút és a korabeli állomás szomszédságában fekvő záportározó. Uniós forrásból épül az öt települést ellátó szennyvíztelep Újbarkon, Felcsút a beruházás gesztora.

A diákokat hat településen támogatja a Mészáros és a Váli-völgyi Fiatalokért Alapítvány, az általános iskola felső tagozatától a legmagasabb felsőfokú végzettség megszerzéséig. Újra várható a már több ízben meghirdetett otthon­teremtési támogatás Alcsútdobozon és Felcsúton. Közel teljes a foglalkoztatottság a községben és a környékén, az akadémia kétszáz munkahelyet ad, több építőipari vállalkozás igényli a munkaerőt. Alapítványi fenntartású középiskola működik Felcsúton, az akadémiai kollégiumban százan laknak év közben. A megteremtett értékek őrzését, a kivívott eredményeket kívánják fenntartani, hangsúlyozza Mészáros László polgármester.