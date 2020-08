A fiatal óvónő balkonját a szakmai zsűri is elismerésben részesítette

Béndek Adrienn csodás színekben pompázó erkélyét a verseny zsűrije is értékelte: a több ezer jelentkező közül az ő balkonja nyerte a „jó térelosztás, egyedi megoldások” kategória díját.

A Magyar Turisztikai Ügynök­ség által meghirdetett „Virágos balkonok, virágos kertek” versenyre közel 2500-an jelentkeztek idén. A balkonok versenyében a „jó térelosztás, egyedi megoldások” kategória díját a fehérvári Béndek Adrienn kapta, aki egy csodálatos színekben pompázó, negyedik emeleti erkélyen keresztül mutatta be, hogy a kisebb méretű balkonból is ki lehet hozni a maximumot.

Saját készítésű eszközöket, díszeket is találunk a balkonon

– Tavaly kezdtem az erkélyen virággondozással foglalkozni, de csak hobbiszinten. A karantén alatt jobban belevetettem magam a virágok ápolásába, ekkor alakítottam ki a kis kertemet. Jelenleg egynyári és sziklakerti virágok, valamint fűszernövények díszítik a balkont – kezdte Béndek Adrienn. Elmondta, a Virágos Székesfehérvár program keretében pályázott a növényekre. Miután megkapta a virágokat, utánanézett, milyen hely- és fényigényük van, szükségük van-e valamilyen speciális gondozásra.

– Jelenleg az itthoni vízzel öntözök, de már tervezzük a párommal, hogy az erkélyen megoldjuk az esővíz gyűjtését is, amely így öntözővízként is szolgálhat. Vannak olyan növények, melyeket naponta kell locsolni, míg másokat elegendő hetente egyszer megöntözni. Az őszi és a téli időszakhoz képest a nyári szezonban sokkal több gondoskodást igényelnek – folytatta a díjazott, aki elmondta, azokat a növényeket, amelyeket teleltetni kell, a hideg idő beköszöntével a lakásban gondozza, a kint maradt darabok az őszi és a téli hónapokban is megfelelő gondoskodásban részesülnek, így az év többi szakában is csodás díszei a negyedik emeleti balkonnak.

Adrienn korábban még nem indult hasonló megmérettetésen, számára a karantén időszaka hozta meg a kedvet ahhoz, hogy próbára tegye magát a versenyen. Ebben természetesen családja és barátai is támogatták. Munkájában is nagy figyelmet kapnak a növények és a természet szeretete, ugyanis Béndek Adrienn a hétköznapokban óvónőként dolgozik.

– A Gyöngyvirág Óvodában dolgozom, ahol kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekek környezeti nevelésére és a környezettudatosságra. Valójában az óvodában szippantott be engem is ez a világ. Minden csoport saját udvarrésszel rendelkezik, ahol a gyerekekkel közösen ápoljuk, gondozzuk a növényeket az évszakoknak megfelelően. Van esővízgyűjtés, és komposztálunk is, így ráéreztem az ízére. Úgy gondoltam, hogy ha ott ilyen jól megy, akkor itthon is belevetem magam a növénygondozásba. Így az itthon szerzett tapasztalataimat a munkám során is kamatoztathatom.

Az erkély bal oldalán egy virágtartó fal is helyet kapott, ez a darab szintén a karantén alatt készült, Adrienn és párja saját kezűleg alkotta. Az adott terület tökéletes kihasználásának köszönhetően számos színes növény helyet kapott a balkonon: többek között batátát, muskátlit, petúniát, kövirózsát, cukorsüveget, korallvirágokat és számos fűszernövényt is találunk a díjnyertes balkonon. Mivel a díjat a jó térelosztás kategóriájában kapta Adrienn, ezért érdemes elmondani, hogy mindezen növények mellett még egy asztal és két szék is elfért a díszes balkonon. Különlegességnek mondható még a szintén saját készítésű „növénykalitka”, amely az asztal felett lógva díszíti az erkélyt. Mint megtudtuk, a berendezés kialakításához Adrienn sok inspirációt merített az online térből. A végeredmény pedig gyönyörű és díjnyertes lett.