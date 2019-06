Nagy felújítás végére került pont az ercsi óvodában, saját erőből is tettek hozzá

Hónapokon át tartott a munka, ám a gyerekek és a dolgozók most már megszépült épületben tölthetik a napjaikat.

Az Ercsi Napfény Óvoda Dózsa téri székhelyének felújítására nyert pénzt, méghozzá 75 millió forintot az önkormányzat TOP-os, uniós forrásból. A cél alapvetően energetikai felújítás volt, ami rá is fért az épületre, hiszen viszonylag régen nyúltak hozzá – tudtuk meg Győri Máté polgármestertől. A projekt során szigetelték a tetőt, a külső homlokzatot is „becsomagolták” és színezték, s alulról is szigetelték a házat. Épült továbbá külön, az udvar egy részén egy napelempark, belül pedig fűtéskorszerűsítést hajtottak végre.

Közel száztízmillió forintot költöttek a felújítási munkálatokra

Mindezekkel egy időben megtörtént az akadálymentesítés, és az aulában burkolatcsere is volt a munkálatokhoz kapcsolódva. Mindez azonban csak úgy valósulhatott meg, hogy az önkormányzat saját költségvetésből még további 34,4 millió forintot tett hozzá a már említett 75 millióhoz, mert időközben megnövekedtek a költségek. Most viszont megszépült, gazdaságosabban működő óvodának örülhetnek a helyiek, akik ezt meg is ünnepelték. Csütörtökön délelőtt a színes pólókba öltözött ovisok és az óvónők aktív közreműködésével került sor az átadóra. Miután Bosnyák Istvánné intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, Molnár Krisztián megyei közgyűlési elnök szólt. Felidézte a projekt megvalósulásának előzményét, abban a megyei önkormányzat szerepét, s kiemelte, hogy Ercsi különösen jól sáfárkodott, mert összesen kilenc győztes TOP-os pályázatuk lett.

A fejlesztésnek köszönhetően energiatakarékosabban működhet az óvoda, méltóbb környezetben folyhat a nevelés. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos úgy értékelt: az elmúlt években jól látható a település fejlődése. Simon László, a Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja hangsúlyozta: örömteli a családokért, a vidéki Magyarország megtartó erejének növeléséért tenni. Kiemelte e tekintetben a kormány intézkedéseit, köztük a családvédelmi akciótervet. Győri Máté ercsi polgármester saját gyermekkori emlékeinek felidézése kapcsán utalt arra, mennyire fontos a kicsik számára a környezet, amely körülveszi őket. Ezért is külön öröm az óvodai fejlesztés, amely a nevelőmunkát végzők számára is biztatás. Az ünnepség során a Pillangó és a Katica csoport gyermekei adtak kedves műsort, mosolyt csalva az arcokra.