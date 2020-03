Az ifjúság bevonása elengedhetetlen Bakonycsernyén is

Zajlanak a felújítási munkálatok a közel százéves ifjúsági háznál. Az evangélikus gyülekezet nyáron veheti birtokba újra az épületet, a tervek szerint.

Éltek az evangélikusok a Magyar falu program adta lehetőségekkel és ennek köszönhetően most újítják fel az ifjúsági házat. Szarka István tiszteletes elmondta, hogy a korábbi látványos nagy rendezvények helyett most tudatosabb belső építkezés, szervezet fejlesztés indult a gyülekezeten belül. Ennek részeként megerősítik a kiscsoportotokat, illetve azok munkáját is. A kiscsoportokat két alapvető szükséglet hívja életre. Az egyik kínálja magát, ez a gyülekezeten belüli szolgálat, melyhez nagyon sok önkéntesük van. Velük az időseket viszik a gyülekezet kisbuszával istentiszteletre háztól házig. A másik kiscsoportot a változás hozta létre, ugyanis a klasszikus foglalkozások, mint például a bibliaóra, nem igazán alkalmas megszólítani a fiatalabb rétegeket és ezért beszélgetőköröket szerveznek, amelyek fiatal felnőttekkel foglalkoznak, mondta el a lelkipásztor.

A fiatalok megszólítása nem egyszerű

A Bakonycsernyén munkát ellátó kiscsoportok havonta egyszer-kétszer találkoznak. Az Örömhír Kórus egyházi és világi ünnepeken is fellép, emellett van a gyülekezetben médiamunka is. Utóbbi keretében újságot szerkesztenek, a közösségi médiát szervezik, sőt néha rögzítik az istentiszteleteket is és azok megtekinthetők a honlapon. A felújítás alatt álló épület a fiataloké lesz újra, de jelentősen hozzá kellett nyúlni, mert nagyon leromlott állapotban volt már. A tiszteletes nagyon várja a munkálatok befejezését, melyek eredményeképpen egy nagyobb és egy kisebb teremmel gazdagodik a gyülekezet. Talán júniusban vehetik birtokba a fiatalok az épületet, ami jelenleg 75 százalékos készültségi szinten van. Megtörtént a héjazatcsere, jelenleg festésre és burkolásra készülnek.

A pályázat nem csak az épületről szól. Van egy olyan része is, ami anyagilag támogatja, hogy legyen egy közösségszervező munkatársuk is. Fülöp Éva egy éven át, napi két órában szervezi majd a közösséget, kezeli a médiafelületeket. A pályázat összege 14 millió forint, ebből 13 megy az épületre és egymillió az egyéb költségekre és a közösségszervező juttatásaira. Ehhez tett hozzá a gyülekezet a saját pénzéből 3.5 millió forintot és sok társadalmi munkát is, hogy minden megfelelően elkészüljön a közel százéves épület felújításával kapcsolatban. Hűtő-fűtő klímával és fóliás fűtéssel szeretnék felszerelni az épületet.

– Mindig élen jártunk a modern megoldások alkalmazásában, már 2009-ben geotermikus fűtéssel láttuk el a templomukat, hogy ne kelljen fagyoskodni az istentiszteletek alatt. Fontosnak tartom, hogy minél kisebb környezetterheléssel simuljunk bele itt a Bakony lábánál a természetbe, Isten akaratába, mert hát Őt hirdetjük, az Ő munkáját dicsérjük – fogalmaz a lelkész. Az evangélikusok között megközelítőleg 550 fő teherviselő van, de a teljes gyülekezet ezernél több főből áll. A legtöbben Bakonycsernyén élnek, de ide tartozik Bodajk, Balinka, Mecsér és Szápár is. Szarka István és felesége is lelkész, húsz éve szolgálják a gyülekezetet. Szarka meglátása szerint a fiatalok és a középkorúak megszólítása korántsem egyszerű. Elmennek távoli városokba tanulni és közben vagy azt követően nagyon leköti őket az egzisztencia megteremtése. De vannak, akik visszatérnek és az a tapasztalat, hogy azért mindig megtörténik a generációváltás a gyülekezetükben és annak vezetésében is.

– Akik visszatérnek az iskolák elvégzése után és a faluban telepednek le, azokra legtöbbször számíthat az evangélikus közösség és ha van ilyen, azt örömmel nézzük a karzatról. Sokan nem térnek vissza, de közben a település népszerű, a lakosságszám fogyása megállt, sőt, elkezdtünk gyarapodni, és a gyülekezetnek fontos feladata, hogy megszólítsa az ideérkezőket, mondta el lapunknak a lelkipásztor.