A felújítás idején segítik egymást a szabadhídvégi, mezőkomáromi önkormányzatok

A két településen két külön épület áll, de egyesített háziorvosi szolgálat működik. A betegeknek egy ideje már csak a mezőkomáromi épületet érdemes látogatniuk.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőkomárom és Szabadhídvég községekben néven nyert el pályázatot kedvezményezettként az előbbi település önkormányzata. A szabadhídvégiek konzorciumi partnerként jelennek meg ebben a projektben – a munkálatok azonban jelenleg ezen a helyszínen zajlanak. Ottjártunkkor éppen térkövezéshez készülődtek a szakemberek.

Kimondott cél a hatékonyabb ellátás biztosítása

– A pályázat keretében az épületen kívül rámpa, bent pedig a mozgássérültek számára mosdó készült, amellett, hogy az átalakítás során a gázkazánt is áthelyeztük. A kivitelezés nem volt egyszerű, de hamarosan elkészül a felújított épület – számolt be az örömhírről Pap László szabadhídvégi polgármester.

A megújulás gyorsan zajlik, a munkálatokról szóló első hírek március elején jutottak el hozzánk. Azért – sajnos, mondhatni, természetesen – adódnak még nehézségek: például a látássérültek közlekedését segítő térkövet nem egyszerű beszerezni, elhelyezni. S csak ezt követően állnak neki a kerítésáthelyezésnek, az udvarrendezésnek és persze a helyiségek megfelelő tisztításának is.

Ez idő alatt a háziorvosi rendelés és a védőnői szolgálat (amely Szabadhídvégen egy épületen belül megoldott) Mezőkomáromba települt át. Szolgálatot decembertől Retek Edit doktornő teljesít, aki „alaphelyzetben” egyik nap az egyik, másik nap pedig a másik településen látja el a betegeket. Ez a rendszer már több mint tíz éve működik így.

A projekt megvalósítása a Köő Péter mezőkomáromi polgármester által 2017 júniusában aláírt támogatási szerződéssel kezdődött, a támogatás egy mintegy húszmillió forintos összeget jelent. Ez mindkét épületet magában foglalja, vagyis fejenként csaknem tízmillió forinttal gazdálkodhatnak az önkormányzatok. A településeken zajló felújításokért ugyanis ki-ki maga felel.

A mezőkomáromiak annyi előnnyel indulnak, hogy az akadálymentesítés (feljáró, mosdó) náluk már korábban elkészült, ők inkább a fűtés és a villany korszerűsítését célozzák meg. A nyílászárókat már kicserélték mind a rendelőben, mind a szolgálati lakásban. A projekt kimondott célja, hogy a háziorvosi és védőnői körzet infrastrukturális feltételei javuljanak, a működés költséghatékonyabb legyen.