A felsősöknek szóló ZöldOkos Kupára jövő péntekig lehet még jelentkezni

Fenntarthatósági témahetet hirdetett – a 2019/2020. tanév rendjéről szóló rendeletében – az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A programsorozat április 20–24. között lesz. A regisztráció elindult.

A Fenntarthatósági témahéthez Magyarországon évente körülbelül ezerötszáz iskola 350 ezer diákja csatlakozik, a 2019/2020-as tanévben újdonságként a határon túli iskolák is be tudnak kapcsolódni a programsorozatba – olvasható az esemény honlapján, a www.fenntarthatosagi.temahet.hu oldalon; itt lehet szerét ejteni az önkéntes és ingyenes regisztrációnak is. – A kezdeményezés kidolgozott óravázlatokkal, tanárfelkészítésekkel és iskolai programokkal segíti a pedagógusokat a fenntarthatóság témáinak iskolai bevezetésében. A 2020. év kiemelt témái az energia, a klímaváltozás és az egészségnevelés – tudtuk meg.

A tematikus hét óravázlatai között találhatók kidolgozott anyagok többek között az energiahasználat, a klímaváltozás, a szelektív hulladékgyűjtés témáiban, mégpedig külön az alsósok, külön a felsősök és külön a középiskolások részére. A témák minél behatóbb megvizsgálása céljából országos pályázatokat és versenyeket is rendeznek. A versenyek egyike a Zöld-Okos Kupa, amelyre március 13-ig lehet még jelentkezni. Az 5–8. osztályosok számára létrehozott többfordulós tudáspróbán előbb fordulók és személyes részvételt kívánó versenyek is lesznek az energiatakarékosság, a klímaváltozás és az egészségnevelés kérdésköreiben. Erre háromfős csapatokat várnak szerte a Kárpát-medencéből. A témahét fővédnöke Áder János köztársasági elnök, kiemelt támogatója a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány.