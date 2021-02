A Fejér megyeiek bevállalják – Oltasd be magad Te is! (videó)

A koronavírus elleni védőoltások beadása már javában zajlik Magyarországon. Mi most a Fejér megyeiket kérdeztük arról, vajon beadatják-e a vakcinát?

A védőoltás első két szakasza már le is lezárult: az egészségügyi-, az idősotthonok, bentlakásos szociális intézmények dolgozói már meg is kapták. Február első hetében a harmadik kör is elkezdődött, így a védőoltásra regisztrált legidősebbek a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál vehetik fel az injekciót. Múlt héten 2.964 háziorvos kapott Pfizer-vakcinát oltási célra, 4 kijelölt budapesti kórházi oltóponton pedig a Szputnyik-vakcinát is használni kezdték. Jelenleg a 60 év alatti krónikus betegek oltása is zajlik, erre a célra 2.040 háziorvos kapott AstraZeneca-vakcinát.

Az oltásra eddig több mint 2 millióan regisztráltak, s úgy tűnik a legtöbben a megyeszékhelyen is feliratkoztak már az injekcióra. Ha Ön még nem tette meg a https://vakcinainfo.gov.hu oldalon még van rá lehetőség.

Kíváncsiak voltunk, vajon az utca embere hogyan vélekedik az oltással kapcsolatosan, és tervezi-e, hogy beadatja magának amint lehet. Íme az eredmények: