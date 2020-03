A Fejér megyei szövetség számos fejlesztést végez a vizeken

A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége (Hofesz) is alkalmazkodik az új helyzethez, rendezvények sorát kénytelen elhalasztani vagy végleg lefújni. Azonban Nagy Attila horgászvilágbajnok, a szervezet egyébként pákozdi illetőségű társadalmi elnöke mégsem teljesen borúlátó.

A horgászatot úgy általában mennyire érinti ez a szokatlan helyzet?

– Érdekes ez, mert ha a versenyeket nem számítom, a horgászat a fertőzések szempontjából eléggé biztonságos tevékenység. Még akkor is, ha a barátok együtt horgásznak, legfeljebb két-három-négy személynél ki tud merülni azok száma, akik úgy be tudják osztani az idejüket, hogy mindenki egyszerre érjen rá. A horgászat mindaddig kiváló szabadidős tevékenység lehet, amíg olyan központi rendszabályok nem lépnek életbe, amelyek a szabad mozgást tiltanák. Ez egy nagyszerű kikapcsolódás, arról nem beszélve, hogy ha a finom magyar halat megfogjuk, akkor egy finom halételt is lehet készíteni belőle!

Milyen állapotban várják a Hofesz kezelésében lévő vizek a következő hónapokat?

– Nagyon jó állapotban, egyedül a Fehérvárcsurgói-víztározó esetében kérdéses még a jövő, hiszen ott be kell fejeződniük a mederátalakítási munkálatoknak, azután lehet csak sort keríteni a vízszint megnövekedésével arányos haltelepítésekre. Amíg olyan alacsony a víz, mint most, addig értelemszerűen nem terheljük a tározót, ezt nem szabad és nem is lehetne. De amint a kivitelező azt hozza tudomásunkra, hogy befejezettnek tekinti a munkálatokat, ott is elkezdjük a telepítést. Elég sok helyen történik olyan fejlesztésünk, beruházásunk, amely nagyban érinti majd a horgászok komfortérzetét és a horgászturizmust. Fontos ezek között megemlíteni a Kulcson épülő vendégházunkat, amely a kezelésünkben lévő Duna-szakasz látogatását, akár csónakos horgászatát is a korábbinál sokkal könnyebbé, elérhetőbbé teszi. Mindenféle fronton mozgunk… Nagy bánatunk, hogy a székesfehérvári Palotavárosban elmarad az idei halünnep, de örülünk annak, hogy azon a területen is nagyon szép fejlesztések vannak folyamatban, s az egész tópart sokkal komfortosabb lesz. Ez pedig a jövő évi halünnep nívóját már pozitív irányban befolyásolja majd.

Folyamatosan hirdetitek a horgászvizsgákat. Mennyire népszerű ma a horgászat?

– Reneszánszát éli. Szinte mindig várakozáson felül megtelnek a vizsgaidőpontok, nagyon sokan jönnek új horgászok, s azt gondolom, ebben nagy szerepe van annak is, hogy a mai ember nagyon el van használódva. Leterhelt mentálisan is, és a horgászat nagyon jó lehetőség ahhoz, hogy kimozduljunk a mindennapos taposómalomból. Ami nagyon nagy öröm, hogy meglepően növekszik a hölgy horgászok száma. Ennek nagyon örülünk, mint ahogyan annak is, hogy egyre több a gyermek horgász. Csak az ifjúsági horgászok száma mutat tartósan alacsony értéket. De ez valahol érthető, hiszen a fiatalok érdeklődése az ő életkorukban egy kicsit másfelé fordul, aztán legtöbbször visszatérnek pár év után ők is a vizek mellé.

Ez a digitális világ hatása is?

– Egy időben ezt mindenképpen ennek tulajdoníthattuk, ám most éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. Csak a virtuális világban élni nem biztos, hogy mindenki számára vonzó. Nagyon megnőtt az igény a természetjárásra, a kirándulásra. Nem véletlenül épülnek a tanösvények és más turisztikai látványosságok. Pákozdon élek, a Velencei-tó partján, és látom, hogy egy-egy napsütéses hétvégén mennyien indulnak el kerékpáron azért, hogy megtapasztalják azt a békességet, amit mi, horgászok olyan jól ismerünk.