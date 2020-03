A nemzeti régiók ügye közös ügy, pártpolitikai hovatartozástól függetlenül, ezért megválasztott vezetőink is támogatták az aláírásukkal.

A nemzeti régiók létrehozása garancia lehetne arra, hogy az unióban minden egyes nemzet megőrizhesse azt az értéket, amit örökségképpen kapott az őseitől. Ehhez nem is kell sokat tennie az egyénnek, csak pár személyes adatát és az aláírását kell adnia. A sok egyéni támogatás összeadódva lefektethetné az alapjait egy olyan jövőnek, ahol a nemzetek kultúrája, esetleges autonómiája megmarad.

Tegnap délelőtt a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke is aláírta a kohéziós politikát támogató lapot. Molnár Krisztián nem csak ellátta kézjegyével az ívet, de egyben arra buzdított minden vezetőt és Fejér megyei lakost, hogy kövessék az ő példáját!

Molnár hangsúlyozta, hogy a járvány miatt kialakult helyzet fontos, de vannak ezzel párhuzamosan más, szintén figyelmet igénylő feladatok is. Az elnök hozzátette, hogy valamennyi önkormányzat megkapta ezeket az aláírásgyűjtő íveket, így ott bárki könnyedén kitöltheti. Ha valaki nem akar emberek közé menni, növelve a fertőzés kockázatát, az aláírhatja otthon is, csak kérni kell, és megkaphatják postán is. Természetesen van mód online kitöltésre is. Molnár Krisztián szerint a teljes procedúra két percet vesz csupán igénybe.

A két perc nem nagy idő, de mielőbb bele kell vágni, mert hét uniós országból egymillió támogató aláírásnak kell összegyűlnie május 7-ig.

Nemcsak a politikusok járnak elő jó példával, hanem a Fejér megyei gazdák is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) Fejér megyei szervezetei is támogatják a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését. A gazdálkodóknak lehetőséget biztosítanak arra, hogy a falugazdászoknál elérhető aláíróív szignálásával támogassák az ügyet. Varga Imre István, a NAK Fejér megyei szervezetének elnöke, a MAGOSZ Fejér megyei szervezetének alelnöke is aláírta a támogatói ívet.

A gazdákat tömörítő szervezetek fontosnak tartják a nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok megőrzését, de az életet adó föld szempontjából is kiemelt prioritást élvez a nemzeti régiók ügye, ugyanis ez a kezdeményezés elősegíti a székelyföldi magyar gazdák szülőföldön való megmaradását és boldogulását is.