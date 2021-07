A Fejér–Komárom Evangélikus Egyházmegye is kiveszi a részét a nyári gyerektáborokból

A sor Csákváron a kis-Zengő táborral indult és július végén a Nagytáborral zárul Nagyvelegen.

Az egyházmegye zenei tábora több évtizedes múltra tekint vissza, ám 2005 óta Csákváron tartják és a Zengő nevet viseli. A tábor annyira népszerű, hogy ma már kettő is van belőle: a kis-Zengőbe az alsósokat, a nagyba az idősebbeket várják. A kis-Zengő egyik érdekessége, hogy ma már azok vezetik, akik korábban résztvevőként élvezték a nyári zenei táborokat és akik Szebik Ildikó, a csákvári gyülekezet kántora és segítői keze alatt nőttek fel. Ezek a fiatalok sok újdonságot is hoztak a kis-Zengőbe, ami ezáltal meg is újult, és ha lehet, még izgalmasabb lett.

Csákváron és Nagyvelegen várják a fiatalokat

Az egyházkerület nyári táborai azonban – ahogy Mészáros Tamás, a Nyugati Evangélikus Egyházkerület felügyelője fogalmazott – sokrétűek. – A kis-Zengővel párhuzamosan zajlik Nagyvelegen a hittantábor. Ezt hosszú éveken keresztül a székesfehérvári egyházkerülettel közösen szervezzük. Tavaly azonban a pandémia miatt nem tudtuk megtartani, helyette Csákváron rendeztünk egy napközis változatot. Ez aztán annyira népszerűnek bizonyult – háromszor annyian jelentkeztek, mint amennyien Nagyvelegre szoktak –, hogy az idén sem akartunk lemondani róla. Megdupláztuk tehát a táborokat: elmentünk Nagyvelegre is, de megcsináltuk a csákvári, napközis rendszerű hittantábort is – mondta Mészáros Tamás, aki itt jegyezte meg, hogy a július 25-én kezdődő Nagytáborra még lehet jelentkezni.

Az egyetlen bizonytalanság idén a szintén évek óta megrendezett, pyrbaumi gyülekezettel közös tábor, amelyet hol Németországban, hol a Balatonnál szerveznek. Ha a német fiatalok a járvány miatt nem jöhetnek, várhatóan családi táborrá alakul át ez az egy hét.

Az evangélikus táborok története egyébként messze a rendszerváltás előtti időkre nyúlik vissza, ám mivel akkoriban nem nézték jó szemmel ezeket, ezért a táborok inkább vándortábor-jellegűek voltak. A rendszerváltást követően aztán lehetőség nyílt szabadon és állandó helyen tábort szervezni. Mivel akkor kapta vissza az egyház korábbi ingatlanát, a nagyvelegi kastélyt, ott indultak el a gyerekeknek szervezett nyári programok. Az egyházkerületi felügyelő azt is elmondta, ezek az egyhetes programok kiváló alkalmak arra, hogy más minőségben, más környezetben találkozzanak és töltsenek időt a hittanos gyerekekkel. A közös feladatok – itt nincs konyhás vagy takarítószemélyzet, mindent maguk csinálnak – és a napi programok közben pedig a tábor résztvevői, felnőttek és gyerekek egyaránt, új oldalukról is megismerhetik egymást.

– A táborok nyitottak, olyan gyerekek, fiatalok is jöhetnek és jönnek is, akik nem járnak templomba, sőt még hittanra sem. Természetesen a tábor vége felé beszélgetünk velük erről is, de semmit nem erőltetünk. Az együtt töltött nyári hét semmiképp nem múlik el nyomtalanul – zárta Mészáros Tamás.